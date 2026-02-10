El Gobierno aprobará una prestación universal por crianza de 200 euros por cada hijo menor de edad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva "Estrategia de Desarrollo Sostenible" con 100 metas a cumplir en el año 2030 entre las que se incluyen la aprobación de una prestación universal por crianza para el 100% de las familias con hijos. La iniciativa ha sido aprobada a propuesta de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Con ello, la prestación ascendería hasta 200 euros por hijo al mes para las familias que tengan menores de 18 años a su cargo.

El objetivo de la estrategia es reforzar "el Estado de Bienestar" con acciones dirigidas a "reducir la pobreza y la desigualdad, e incrementar la renta de los hogares con menos ingresos". Para el Ministerio, "una de las medidas más novedosas" de esta nueva Estrategia es "la prestación universal por crianza".

El Ministerio de Derechos Sociales ha destacado que el Gobierno la "incluye por primera vez en una estrategia estatal", como "un derecho" que lograría "acabar con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030". El objetivo de esta prestación es que llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo.

Entre los 10 objetivos principales que recoge la hoja de ruta del Ministerio destaca, además de la prestación por crianza, la reducción de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en un 10% (por debajo de la incidencia de la UE) "dando prioridad a medidas dirigidas a familias monomarentales, las más afectadas con la situación de pobreza".

La propuesta de una prestación universal por crianza también ha sido defendida en reiteradas ocasiones por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Precisamente, Rego aseguró que hay recursos para aplicar "de manera gradual" la prestación universal para la crianza de 200 euros al mes por hijo a cargo para atajar la pobreza infantil en España.