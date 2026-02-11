Si bien los grandes agregados estadísticos parecen justificar el triunfalismo económico del Gobierno de Pedro Sánchez, en realidad la situación que viven los españoles dista mucho de ser extraordinaria. En realidad, distintos indicadores apuntan a todo lo contrario: cada vez somos más pobres. Así, España lidera las tasas de pobreza infantil a nivel europeo y registra la tercera mayor tasa de pobreza general de la UE.

Los resultados de la última Encuesta de Condiciones de Vida, que elabora el INE, aparentemente también confirman la buena marcha de nuestra economía. Pero un análisis pormenorizado de estas cifras demuestran nos permite hacernos una idea más detallada de las condiciones de vida de los españoles. Como hemos publicado en Libre Mercado, el porcentaje de personas que no puede comer carne, pollo o pescado habitualmente se dispara un 50% con Sánchez. Lo mismo ocurre si profundizamos en las estadísticas relacionadas con la vivienda en propiedad, que se sitúa en mínimos históricos.

Vivienda en propiedad

En los últimos años, la propiedad de vivienda en nuestro país ha caído de forma drástica. De hecho, cabe destacar también que el número de familias que residen en una vivienda en propiedad ha caído a mínimos históricos. Según el organismo, el 73,3% de los hogares españoles residía en una vivienda en propiedad en 2025, el porcentaje más bajo de la serie desde 2004. Así las cosas, el 20,2% de las familias de España vivían de alquiler en 2025, dos décimas menos que en 2024. Sin embargo, en 2018 este porcentaje fue del 76,1%. Por tanto, desde la llegada de Sánchez a Moncloa este porcentaje se ha reducido en casi 3 puntos.

INE

En este contexto, los jóvenes de entre 16 a 29 años –el único segmento poblacional que mejora– que tienen una vivienda en propiedad ha pasado del 29,6% en 2018 al 30,6% en 2025, con un incremento de 1 punto porcentual en este período. Del mismo modo, podemos comprobar en el caso de las personas de una edad de entre 30 y 44 años que tiene vivienda en propiedad ha caído de 60,7% al 53,1% en este período, registrando una caída de 7,6 puntos.

INE

Este porcentaje también se ha reducido en el caso de las personas de entre 45 a 64 años, en los que ha pasado del 80,4% al 75% tras reducirse en 5,4 puntos. Finalmente, entre las personas de más de 65 años de edad esta proporción ha pasado del 89,6% del año 2018 al 88,2% del 2025, con una disminución de 1,4 puntos.

INE

Del mismo modo, en relación con la vivienda, el organismo estadístico explica que uno de cada cuatro españoles no puede cambiar sus muebles, mientras que casi el 16% no puede permitirse mantener su vivienda a una temperatura considerada adecuada. Además, el 5,4% no puede tener coche. Con todo, el 8,5% de la población española llegaba a fin de mes con 'mucha dificultad'.

Datos de pobreza

Estas cifras ayudan a contextualizar mejor los datos del INE relacionados con la evolución de la pobreza en nuestro país. Recordemos que, según la 'Encuesta de Condiciones de Vida', el año pasado el 36,4% de los hogares españoles no pudo afrontar gastos imprevistos, una cifra que se incrementa en seis décimas en comparación con el año anterior. Por otra parte, el informe detalla que el número de hogares que no se ha podido permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, se situó en 2025 en el 32,2%. Asimismo, el 13,3% de los hogares admite que se retrasa en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos.

Lo cierto es que uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de pobreza. Según el INE, la tasa AROPE –medida como el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social– se situó en el 25,7% de la población española. Así, el 19,5% de la población española estaba en riesgo de pobreza, mientras que el 8,1% se encontraba en situación de carencia material y social severa. Al respecto, resulta especialmente llamativo que el 34% de los menores de 16 años se encontraba en situación de riesgo de pobreza o exclusión social.