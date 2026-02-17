Telefónica, Sony Music, Vicio y Bidafarma se unen a UAX para orientar sobre qué estudiar y ganar empleabilidad

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) ha creado un panel de expertos en RRHH, emprendimiento e innovación de compañías líderes, para guiar a los jóvenes en la elección de estudios y mejorar su empleabilidad. De esta manera nace el ‘Consejo de Sabios’ de UAX, una iniciativa que responde a la creciente necesidad de orientación en un mercado laboral en constante cambio.

"En España, la tasa de desempleo juvenil se mantiene por encima del 25%, lo que refleja un panorama difícil para los jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral. La falta de experiencia, identificada por más del 60% de los jóvenes como el principal obstáculo para acceder a un empleo, y la sobrecualificación que afecta a un 30-35% de los graduados, son dos de los principales hándicaps que afrontan los jóvenes en su carrera profesional", explicó.

Una problemática que "encuentra soluciones, por ejemplo, con la orientación temprana y profesional de los estudiantes. Según apuntan estudios como ‘Investing in Career Guidance 2025’ los jóvenes que reciben este asesoramiento cuentan con una mejora del rendimiento educativo al encontrar una conexión entre su currículo académico y la carrera futura. Además, ayuda a gestionar la incertidumbre ante una decisión tan importante en sus vidas".

Panel de expertos

Frente a esta realidad, UAX quiere reafirmar con la creación de este ‘Consejo de Sabios’ su compromiso con la formación de calidad, ofreciendo una metodología conectada con el mundo empresarial, que impulsa el talento competitivo. Un panel exclusivo de siete profesionales líderes en sus sectores ha compartido pautas prácticas para destacar en los procesos de selección. Las entrevistas, realizadas por la comunicadora Andrea Compton, recogen recomendaciones claras y aplicables para los estudiantes.

El panel de expertos está integrado por Nuria Viudez, Head of People en Vicio; Jesús Villegas, creador de contenido y exconsultor creativo de la marca ‘MilfShakes’; Isaías Galve, Responsable de RRHH en Bidafarma; Guadalupe Camacho, Senior HR Director Iberia & Strategic Projects Latin Iberia en Sony Music; Telmo Trenado, creador de contenido, emprendedor y fundador de ‘Hype’; Sergio de la Calle, Responsable de Captación de Talento en Telefónica; Alicia Ruiz, Chief People Operations Officer en VML The Cocktail.

Estos profesionales comparten sus secretos sobre habilidades clave y temas esenciales para la empleabilidad, entre los que se incluyen 'Habilidades Esenciales': la relevancia del inglés y la inteligencia artificial en el ámbito laboral, así como las habilidades blandas que las empresas valoran más allá de la formación técnica; 'Experiencia Profesional': cómo aprovechar las prácticas y experiencias internacionales para garantizar un empleo estable y avanzar hacia un contrato fijo; 'Proceso de selección': consejos para encontrar vacantes, destacar con un currículo vitae adaptado a las herramientas de selección actuales y evitar errores comunes en las entrevistas de trabajo; 'Networking estratégico': la importancia de construir una red de contactos desde la universidad y cómo utilizar plataformas como LinkedIn de manera efectiva; y 'Autoconocimiento y preferencias': identificar intereses personales y fortalezas es esencial para tomar decisiones informadas sobre qué carrera seguir, asegurando que la elección no solo sea viable en el mercado laboral, sino también satisfactoria a nivel personal.

"De estas claves se desprenden factores clave que una institución educativa debe cumplir para preparar al talento del mañana", explicó.

UAX estará presente en AULA, el Salón Internacional del Estudiante y Oferta Educativa que se celebra en Ifema del 11 al 15 de marzo, para ofrecer orientación de manera personalizada a los asistentes.