La afiliación sindical a los sindicatos de los trabajadores españoles viene cayendo de forma gradual desde principios de siglo. Así se desprende de un informe publicado por Funcas, donde se explica que "el nivel de afiliación sindical en España se ha reducido de forma paulatina desde comienzos de la década de 2000, desde cerca del 15% de los asalariados, un nivel ya relativamente bajo, al 12%-13% actual". ¿Qué está ocurriendo con estas organizaciones? ¿Por qué cada vez menos trabajadores se unen a ellas?

Baja la afiliación

Funcas acaba de editar los datos ofrecidos por la OCDE en el último Focus on Spanish Society, donde se analiza la evolución de la tasa de afiliación sindical en los países miembros a lo largo de los últimos años. Concretamente, este estudio, que mide la proporción de trabajadores que pertenecen a estas organizaciones tomando como medida el porcentaje de los asalariados que están afiliados a un sindicato, detalla que el nivel de afiliación sindical en España se ha reducido de forma paulatina desde comienzos de la década de 2000, desde cerca del 15% de los asalariados al 12%-13% en la actualidad.

En este sentido, cabe destacar también que existen importantes diferencias entre los segmentos de edad. Al respecto, Funcas subraya que "entre los asalariados de 25 a 44 años, el 18% de los empleados a tiempo completo está afiliado a un sindicato, frente al 26% del grupo de 45 a 64 años". Por ello, el organismo sostiene que "los sindicatos mantienen una presencia más sólida entre los trabajadores con trayectorias estables, pero afrontan dificultades para integrar a quienes se incorporan al mercado de trabajo y a quienes ocupan posiciones más vulnerables".

De hecho, como podemos comprobar a continuación, la presencia de los sindicatos en España es especialmente reducida en comparación con otros países europeos. Concretamente, en 2024 el 66% de los trabajadores pertenecían a una organización de carácter sindical. Del mismo modo, en Italia este porcentaje fue de algo más del 30%. Al respecto, desde Funcas detallan que "en los países nórdicos (Suecia, Noruega e Islandia), las diferencias por tipo de jornada son reducidas incluso entre los trabajadores más jóvenes, lo que refleja un modelo sindical de carácter inclusivo".

Funcas

Así las cosas, el informe explica también que "en estos contextos, la afiliación depende menos de la posición laboral". De este modo, el organismo matiza que "por otro lado, en buena parte de Europa central y oriental se observan patrones más irregulares, en un marco de tasas de afiliación bajas". Asimismo, se explica que "en España los sindicatos mantienen una presencia relativamente más sólida entre los trabajadores con trayectorias estables", si bien se destaca que en estos casos "afrontan mayores dificultades para integrar a los nuevos entrantes al mercado de trabajo y a quienes ocupan posiciones más vulnerables".

Los españoles ignoran a los sindicatos

Lo cierto es que Funcas no obvia el evidente distanciamiento de la afiliación de los españoles en comparación con otros países. Así, explica que "la trayectoria de España contrasta con la de Suecia, donde la afiliación a sindicatos también ha disminuido, pero se mantiene en niveles elevados -en torno a dos tercios de los asalariados-, y con la de Italia, con tasas también notables, y estables, cercanas al 30%. Alemania ocupa una posición intermedia, con un descenso desde algo más del 20% hasta cerca del 14%.

Funcas

Con todo, el informe de Funcas sostiene que "en España los sindicatos mantienen una presencia relativamente más sólida entre los trabajadores con trayectorias estables, pero afrontan mayores dificultades para integrar a los nuevos entrantes al mercado de trabajo y a quienes ocupan posiciones más vulnerables". De acuerdo con el organismo, "este patrón supone un desafío para la sostenibilidad de la representación sindical a medio plazo", puesto que "la baja afiliación en esos segmentos limita la renovación generacional de las organizaciones y puede contribuir al progresivo envejecimiento de su base social".

Además, el think tank considera que esta tendencia "incrementa el riesgo de que una gran parte de la población asalariada quede poco representada en los mecanismos de diálogo social". Precisamente, Funcas detalla que "más allá de su función institucional en la negociación colectiva, el grado en que los trabajadores deciden afiliarse a un sindicato refleja su nivel de identificación con estas organizaciones y la capacidad de éstas para atraer y retener nuevos miembros".

De este modo, se explica cómo "en los últimos años, diversos estudios han señalado un proceso de debilitamiento de la afiliación sindical en muchas economías avanzadas, especialmente entre los trabajadores más jóvenes y aquellos con trayectorias laborales más inestables". Asimismo, se expone que "este fenómeno se ha vinculado a una transformación estructural del mercado de trabajo, caracterizado por el aumento de la temporalidad y una mayor rotación en el empleo, así como por la transformación de las relaciones laborales".

Sin embargo, también cabe preguntarse si la vinculación política de estas organizaciones, sobre todo en el caso de los sindicatos mayoritarios, supone un motivo adicional de distanciamiento entre los trabajadores y los sindicatos. Esto podría explicar también por qué la participación de los españoles en las movilizaciones convocadas por los sindicatos cada vez es menor.