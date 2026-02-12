Yolanda Díaz dice que "el trabajo es un lugar peligroso"

Tras el fracaso de la reducción de la jornada laboral, "la ley clave de esta legislatura" llegó a decir la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ahora centra su atención en controlar aún más el registro horario y en abordar con los empresarios el problema de las bajas médicas. La última cuestión tratada esta misma semana ha sido la modernización de la ley de prevención de riesgos laborales, una norma de 1995 que a ojos del Gobierno y de los sindicatos UGT y CCOO debe incluir las novedades tecnológicas incluidas en el actual mercado laboral español. No sólo eso, también los cambios en el clima que provocan según explicó Yolanda Díaz en la sede de su Ministerio "estrés climático y estrés térmico".

Lo más sorprendente de su intervención llegó cuando, aún siendo la defensora del empleo en nuestro país, aseguró que "el trabajo desgasta y enferma". Es más, llegó a decir que "el trabajo sigue siendo hoy un lugar peligroso para millones de personas trabajadoras" y no se refería al riesgo a caerse, sino a los problemas de salud mental que provoca el teletrabajo -por el aislamiento social-, aseguraba, y por la no desconexión digital, cuando el trabajador recibe un mail de su jefe o una llamada fuera de su horario laboral.

Pero no es la primera vez que Díaz se opone al trabajo actual en España. En febrero de 2025 expresó desde el Consejo de Ministros que su propuesta de reducción de jornada laboral en media hora diaria serviría para poner el foco en lo importante: el tiempo libre. "El trabajo no es un fin en sí mismo, ni vivimos para trabajar, trabajamos para vivir, el trabajo es un medio. Lo importante son nuestras vidas, no es el tiempo que ocupamos en una actividad laboral", expresó.

Con todo, la Ministra de Trabajo, ajena a los preocupantes datos de empleo relativos al mes de enero, cuando se han destruido 270.000 (el peor enero desde hace catorce años) sigue haciendo afirmaciones en contra del desempeño laboral.