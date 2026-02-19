La gestión profesional del alquiler se impone ante la inseguridad jurídica y el riesgo de inquiokupación

El mercado del alquiler en España atraviesa uno de sus momentos más críticos debido a la intervención legislativa y la falta de garantías para los propietarios. José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), ha analizado en Kilómetro Cero el cambio de paradigma hacia un modelo de gestión profesionalizada que busca blindar tanto a arrendadores como a arrendatarios frente a un ordenamiento jurídico "complejo e intervenido".

La figura del propietario que redacta su propio contrato de alquiler está en vías de extinción. Según Zurdo, el modelo de autogestión es "el origen real de la mayoría de los impagos". El abogado sostiene que el miedo a alquilar mantiene miles de viviendas vacías, y que solo la intermediación profesional puede "alejar al propietario de la gestión directa" para evitar conflictos.

Riesgos legales y cláusulas abusivas

El actual marco normativo, que varía según la fecha de firma del contrato, genera una confusión que a menudo termina en los tribunales. "Muchos propietarios desconocen obligaciones que les impone la ley e introducen cláusulas abusivas de forma deliberada o por ignorancia", señala el director de la ANA. Esta situación no solo perjudica al inquilino, sino que deja al arrendador desprotegido ante posibles demandas por nulidad contractual.

Uno de los mayores temores de los inversores es la inquiokupación, un fenómeno donde el inquilino deja de pagar amparándose en la vulnerabilidad administrativa. José Ramón Zurdo recalca que la gestión profesional permite realizar un filtro exhaustivo de solvencia y un seguimiento jurídico que los particulares no pueden ejecutar por su cuenta. "La garantía profesional es la llave para abrir las viviendas vacías al mercado", concluye el experto.