El Ibex 35 se anota un nuevo récord y alcanza los 18.461 puntos

El Ibex 35 ha continuado su senda alcista y ha marcado un nuevo máximo histórico al cerrar este miércoles en 18.461 puntos, un 1,49% más que en la sesión del martes. La bolsa nacional, al igual que el resto de bolsas europeas, ha dejado atrás las correcciones de la jornada previa provocadas por el miedo a la Inteligencia Artificial (IA).

El día de hoy ha estado marcado por el "Investor Day" del Banco Santander y por la presentación de los resultados empresariales de Aena, Iberdrola y Rovi. La entidad bancaria que dirige Ana Patricia Botín ha comunicado antes del inicio de la jornada bursátil que su compañía prevé conseguir un beneficio neto de más de 20.000 millones de euros en 2028, y que el dividendo en efectivo por acción se multiplicará por más de dos en comparación con el recién cerrado ejercicio.

Iberdrola obtiene ganancias récord de 6.285 millones

Por otro lado, Aena ha informado que obtuvo un beneficio neto de 2.136 millones de euros en 2025, es decir, una cifra un 10,3% superior a la observada en el ejercicio anterior. Iberdrola, por su parte, ha informado que obtuvo unas ganancias récord de 6.285 millones de euros, un 12% más que en el año anterior, impulsada por unas inversiones de 14.460 millones de euros. Por último, la farmacéutica Rovi obtuvo unas ganancias de 140,4 millones de euros, un 3% más que en 2024.

La exposición de sus resultados empresariales no ha afectado de la misma forma a estas compañías durante la jornada bursátil. Mientras Rovi ha crecido un 4,92% y el Banco Santander ha crecido un 4,81% (siendo la segunda y tercera mayor alza de todo el índice, respectivamente), Iberdrola ha subido solo un 1,5% y Aena ha caído un 1,89%, hasta los 26,93 euros por título. A la entidad presidida por Maurici Lucena se le suman en el lado negativo solo Inditex (-1,18%), Puig (-1,16%), Ferrovial (-0,71%) y Caixabank (-0,42%).

Acciona es la que más crece en esta jornada

Por el contrario, encabeza la lista de revalorizaciones del selectivo Acciona (+8,29%), impulsada por su filial Nordex, que se dispara en la Bolsa de Fráncfort más del 20% tras presentar resultados.

A nivel internacional, el Nikkei japonés ya hacía prever subidas en todos los parqués, al ascender un 2,20% a la conclusión de la jornada de hoy. Así, en el Viejo Continente, a la mejora del Ibex 35 se añaden las subidas (aunque más tímidas) del FTSE 100 inglés (+1,13%), del MIB italiano (+1,03%), del DAX alemán (+0,76%) y del CAC 40 francés (+0,45%).