Belarra continúa su cacería al empresario: usa ahora el Congreso para atacar a Ana Botín

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha protagonizado este miércoles un nuevo espectáculo anticapitalista en la sesión de control al Gobierno. Una vez más, Belarra ha querido arremeter contra las grandes compañías de nuestro país, ensañándose especialmente contra la presidenta de Banco Santander, Ana Botín. Precisamente, este ataque llega después de haber señalado recientemente a los grandes supermercados y, concretamente, a Juan Roig, el presidente de Mercadona, a quien calificó de "ser despreciable" tras acusarle de haber convertido el sector de la alimentación en "un auténtico monopolio".

Nuevo ridículo de Belarra

En Podemos son conscientes de que, en las próximas elecciones generales y autonómicas, podrían sufrir la debacle electoral definitiva que les haga perder toda representación parlamentaria en España. Por ello, necesitan llamar la atención para movilizar al electorado más radical y frenar la fuga de votos. De este modo, se explica la nueva campaña de ataques contra las empresas, que lidera la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

En este contexto, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, Belarra ha comenzado aseverando que "quiero presentarles a dos mujeres llamadas Ana: las dos trabajan en un banco, pero una gana 260 veces más que la otra". Al respecto, añadía: "Se preguntarán cómo es posible. Pensarán que una gana muy poco, trabaja a tiempo parcial, trabaja muy poquitas horas. Pero no, la Ana que menos gana, gana 50.000 euros al año trabajando como analista de datos en ese banco".

De este modo, Belarra continuaba exponiendo que "la otra Ana es Ana Patricia Botín, la dueña del Banco Santander, que gana como sueldo al año 13 millones de euros, sin contar los dividendos que se embolsa como accionista del Banco Santander". Así, defendía que "nadie debería ganar tanto dinero, nadie debería ganar tanto dinero, porque si ganas tanto dinero tienes demasiado poder, y creo que nadie debería tener tanto poder en una democracia".

Así las cosas, la secretaria general de Podemos ha señalado que "el problema es que la gran banca española ganó el año pasado 34.000 millones de euros, nuevo récord histórico, un 7% más que en el año 2024". Asimismo, Belarra ha defendido que esos beneficios "salen de estafar a la gente, que están estafando a la gente con las hipotecas a tipo variable".

Con todo, en un último giro demagógico adicional, Belarra interpelaba al Gobierno asegurando que, para frenar a lo que considera "extrema derecha", se debe gravar aún más la actividad de la banca. "Aprueben el impuesto a la banca que les está proponiendo Podemos: 57% de los beneficios de la banca para pagar el rescate bancario y utilizar ese dinero para resolver la crisis de vivienda y bajar el precio en la cesta de la compra", concluía la diputada de Podemos.