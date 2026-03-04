Así es Porcieda, el pueblo cántabro que se vende por 380.000 euros

La España vaciada ofrece una oportunidad inmobiliaria sin precedentes en una de las zonas más exclusivas del norte peninsular. Porcieda, una aldea abandonada perteneciente al municipio de Vega de Liébana, se ha puesto en el mercado por un precio de 380.000 euros. El conjunto, situado a escasos 10 kilómetros de Potes, representa una de las últimas reservas de la arquitectura tradicional de la comarca, deshabitada desde hace dos décadas pero con un potencial estructural intacto para inversores.

Diez viviendas y suelo urbano disponible

La oferta incluye 1.325 metros cuadrados construidos distribuidos en 10 viviendas semiderruidas y 12 solares. La operación no se limita a las edificaciones existentes, ya que la propiedad cuenta con 378 metros cuadrados de suelo urbano sin edificar dentro de una superficie gráfica total de 2.183 metros cuadrados. Esta configuración permite una reconstrucción total del núcleo urbano respetando la disposición original del asentamiento, considerado uno de los más antiguos de la zona.

Joyas del patrimonio lebaniego

El activo más singular del lote es la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, ubicada a la entrada del pueblo y señalada como uno de los edificios mejor conservados del conjunto. Los expertos inmobiliarios destacan que las casas de Porcieda son "uno de los mejores ejemplos de arquitectura popular lebaniega", lo que facilita su inclusión en programas de Desarrollo Rural. El objetivo de la venta es encontrar un comprador que potencie los ejes medioambiental, social y cultural de la finca.

Ubicación estratégica y vistas naturales

La localización de la aldea, con vistas directas a los Picos de Europa y rodeada de naturaleza, la posiciona como un activo de alto valor para proyectos de hostelería o residencias de lujo. La venta de Porcieda en la inmobiliaria boutique The Sibarist se suma a la tendencia de recuperación de núcleos rurales abandonados en Cantabria, donde la demanda de espacios singulares para el sector servicios ha crecido exponencialmente en los últimos años.