La guerra en Irán ya afecta a los conductores: sube el precio de la gasolina en España

La guerra que está teniendo lugar entre Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní ha provocado, entre otras cuestiones, el bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán. Esto ha desatado una grave crisis petrolera y gasística, ya que por este enclave geográfico transita alrededor del 20% de todo el petróleo que se consume a diario en el mundo (unos 20 millones de barriles diarios) y una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado transitó por el Estrecho de Ormuz en el año 2024, principalmente con origen en Catar (según la Agencia Internacional de la Energía).

Como era de esperar, esta crisis ha disparado el precio del barril de Brent, que ha pasado de unos 71,3 dólares (61,44 euros) el 27 de febrero a más de 80,8 dólares en la tarde del miércoles (alrededor de 69,49 euros al cambio). Es decir, el precio ha aumentado en casi 10 dólares en menos de una semana, y eso que aún no se sabe cuánto durará el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Esta subida se está trasladando ya rápidamente al precio de los combustibles, como el diésel y la gasolina, lo que ha encarecido enormemente el repostaje en las gasolineras españolas en los últimos días.

Así pues, si observamos la evolución reciente del precio del diésel y la gasolina en nuestro país, nos encontramos con lo que muestra el siguiente gráfico del portal especializado Diésel o Gasolina (dieselogasolina.com):

El gráfico que vemos arriba nos muestra la evolución del diésel (gasóleo A), diésel premium (gasóleo A+), gasolina (sin plomo 95) y gasolina premium (sin plomo 98) en los últimos 31 días, donde se observa un fuerte incremento desde el día 1 de marzo. En la actualidad, el precio de diésel es de 1,541 euros el litro, el precio del diésel premium es de 1,627 euros el litro, el precio de la gasolina es de 1,558 euros el litro y el precio de la gasolina premium es de 1,721 euros el litro.

Sin embargo, si echamos la vista más atrás nos encontraremos que el precio de estos combustibles se ha encarecido hasta niveles que no se veían desde hace prácticamente un año. Veamos el siguiente gráfico.

Como se puede observar, el precio de todos estos combustibles se sitúa ahora en niveles similares a los de principios de 2025, echando por tierra la caída que se había producido durante las últimas semanas de 2025. El gráfico también nos permite apreciar la evolución del precio del barril de Brent, que, como vemos, se ha disparado en los últimos días.

Sea como fuere, y a pesar de que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que "solo el 5% del petróleo y el 2% del gas que consume España transitan por el Estrecho de Ormuz", la realidad es que tan solo han pasado unos días desde el bloqueo y ya se aprecia una subida clara de precios que amenaza con agravarse si persiste el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.