España acelera el despliegue de comunidades energéticas impulsadas por grandes compañías y nuevos actores territoriales

El despliegue de las comunidades energéticas en España avanza con fuerza, impulsado por iniciativas tanto públicas como privadas. El Ministerio para la Transición Ecológica ha financiado ya 145 proyectos, movilizando más de 100 millones de euros y consolidando este modelo como eje de la transición energética ciudadana, según los datos más recientes compartidos por el organismo.

Las grandes compañías, junto con cooperativas y actores locales, están acelerando la puesta en marcha de nuevas comunidades que permiten a los consumidores participar activamente en la generación y gestión de energía renovable. Este enfoque busca fomentar el autoconsumo y facilitar el acceso a energía limpia.

Iberdrola lidera el despliegue en el país con 1.000 comunidades solares en funcionamiento que benefician a más de 100.000 familias. Su modelo permite acceder al autoconsumo sin necesidad de realizar inversiones iniciales ni instalar paneles, logrando ahorros de hasta el 30% en la factura eléctrica. Este avance contribuye a la descarbonización de miles de hogares.

En términos de distribución geográfica, Madrid encabeza el despliegue, seguida de la Comunidad Valenciana, mientras que Extremadura se destaca como la región con mayor número de hogares con acceso a estas soluciones energéticas. Este crecimiento es un indicativo del potencial de las comunidades energéticas en el país.

Nuevas alianzas y ahorros

Otras empresas del sector, como Cox, están reforzando su papel como socio estratégico de los ayuntamientos. La compañía trabaja ya en más de 265 municipios españoles, incluyendo localidades de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Madrid, Asturias, Baleares y Canarias. Un ayuntamiento medio puede alcanzar un ahorro anual de 312.000 euros gracias a la implantación de comunidades energéticas.

Cox mantiene un plan de inversión de 300 millones de euros a tres años para el despliegue de instalaciones fotovoltaicas, ingeniería especializada e infraestructuras de autoconsumo colectivo. La madurez de los proyectos y la consolidación del modelo municipal serán determinantes para generar beneficios sostenidos en el tiempo.

Statkraft también avanza en un enfoque complementario que integra comunidades energéticas en torno a sus grandes plantas fotovoltaicas. Proyectos como Los Predios y Los Hierros, que suman 154 MW en la Comunidad Valenciana, incorporan fórmulas de participación ciudadana y acuerdos con entidades locales y agrícolas, maximizando el impacto social, económico y ambiental del autoconsumo colectivo.

Además, la colaboración entre CaixaBank, MicroBank y Edinor (filial de Repsol) ha dado lugar a la creación de una comunidad energética en Zumárraga en 2021. Desde entonces, se han impulsado 20 comunidades energéticas en toda España, que permitirán abastecer de energía renovable a más de 20.000 hogares y comercios cuando todos los proyectos estén en marcha.

Cooperativismo en creciente

En este contexto, el cooperativismo energético también gana peso. La alianza estatal formada por Som Energía, Goiener, Ecooo, Energética, Som Mobilitat, ePlural y Tandem Social trabaja para escalar el modelo 'Som Comunitats'. Esta iniciativa, que se ha llevado a cabo en los últimos años en Cataluña, ha facilitado la creación de 400 comunidades energéticas.

Ahora, el modelo se extiende a otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco y Navarra. Esta expansión refleja el interés creciente por parte de los ciudadanos en participar en la transición energética y en la gestión de recursos renovables a nivel local.

El impulso de las comunidades energéticas en España no solo representa un avance hacia la sostenibilidad, sino que también fomenta la participación ciudadana en la transición energética. La colaboración entre empresas, cooperativas y gobiernos locales es clave para lograr un futuro energético más eficiente y accesible para todos.

El futuro de la energía en España parece estar cada vez más ligado a la participación activa de los ciudadanos en la generación y gestión de energía renovable, lo que podría transformar el panorama energético del país en los próximos años.