El CEO de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, ha comparecido este jueves en la comisión que investiga el apagón en el Senado donde ha vuelto a decir con rotundidad que el origen estuvo en que Red Eléctrica no programó ese día suficiente potencia síncrona, en alusión a nucleares, gas e hidroeléctrica, capaces de dar firmeza y estabilidad a la red. El directivo recordó cómo hasta la intensa penetración renovable de los últimos veinte años, "privilegiadas" por los políticos por sus "beneficios", las tecnologías tradicionales daban una "seguridad casi absoluta" gracias a sus "máquinas síncronas", en alusión a la inercia de sus grandes turbinas. Las renovables, ha señalado, no generan ese "control natural de la tensión" de las tecnologías firmes y eso, ha añadido, "lo sabe el operador porque lo ha venido señalando".

Entrando en el análisis del día del apagón y en los avisos previos, Ruiz-Tagle ha dicho, como antes el CEO de Endesa, que hubo "evidencias de problemas de tensión" por todo el territorio. Unos "incrementos de incidentes de sobretensiones" que precisan de una adaptación de la regulación ante los "picos" que genera la entrada y salida de renovables y que "el resto del sistema no consigue acompañar".

Según Ruiz-Tagle, hay múltiples registros de llamadas "que hablan claramente" de lo que estaba pasando" y ha apuntado cómo desde Iberdrola se lo comunicaron también por escrito a Red Eléctrica el día 22 de abril, cuando se desataron tensiones que esa vez sí se pudieron controlar pero que desconectaron a uno de sus "clientes". Les contestaron, reveló, que "se juntaron en el mismo instante cuatro cosas que son habituales".

Dos gráficas clave

En opinión del empresario, el origen de lo que pasó el 28 de abril está en "un error de planificación" de Red Eléctrica y para probarlo mostró dos gráficas: una sobre el despacho de nucleares y gas de la primavera de 2024, que muestra cómo "el día 28 de abril fue el que menos ciclos combinados y centrales nucleares estaban funcionando" y otro extraido de un informe elaborado por la Universidad de Comillas que muestra la inercia que había en España por zonas y prueba cómo en el suroeste, donde se generó el incidente, "es donde menos inercia hay, por debajo de las recomendaciones del operador europeo". El dato choca frontalmente tanto con las explicaciones de Red Eléctrica como las del Ministerio.

El directivo ha insistido en que hubo múltiples llamadas de operadores preguntando "qué pasa" e incluso ha apuntado que Red Eléctrica aportó a la investigación sobre un posible ciberataque en la Audiencia Nacional, finalmente archivada, un informe que apunta "a más de 3.000 conversaciones" ese día, que fue "particularmente tenso en el sector".

A preguntas del senador del PP, Ruiz-Tagle ha respondido a las insinuaciones lanzadas por la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, cuando compareció en esa misma comisión, donde apuntó a una mala gestión de una planta fotovoltaica en el suroeste de Extremadura y un "experimento" de sus propietarias como origen de las oscilaciones de frecuencia. El empresario ha confirmado que los aludidos eran ellos y la planta, la de Núñez de Balboa. "La planta es de mi propiedad y no fue consecuencia de una mala gestión. Núñez de Balboa no es el origen", ha zanjado.

Para probarlo y refutar las palabras de Corredor sobre "experimentos", el directivo ha contado que esa misma planta acomete "constantemente pruebas", como en todo el sector eléctrico, y ha revelado que el 5 de marzo, a las 12.04, se hizo "una prueba para evacuar los 500 MW de la planta por un solo transformador". "Se modificaron los parámetros", duró "40 segundos" y no funcionó. Y ese día, recalcó, "no hubo apagón" pese a que la consecuencia de la prueba fue una "oscilación de 0,8 hz", superior a una de las oscilaciones que se produjeron el 28 de abril.

Sobre el día del apagón, Ruiz-Tagle ha dicho, tajante, que "nadie toca nada" en esa planta extremeña. Y ha descartado que esas oscilaciones de frecuencia a las que Corredor achaca lo ocurrido fueran la causa de lo que pasó, señalando que no son "desconocidas en el sistema europeo". "Ese día el sistema está oscilando porque tiene un problema de amortiguamiento", ha insistido el directivo de Iberdrola en alusión de nuevo a la ausencia de suficiente potencia firme. "No ofendamos a la inteligencia, no se puede producir" un fallo en cadena "sin un fallo sistémico" ha dicho.

El CEO de Iberdrola también ha desmentido otras de las afirmaciones de Corredor relativas a la disponibilidad o no de las centrales, señalando cómo todas las plantas, cuya operación esté prevista o no, "tienen la obligación de estar disponibles" para las necesidades del operador. Y ha mencionado cómo ese 28 de abril, desde Red Eléctrica se solicitó, tras una llamada de Iberdrola, la puesta en marcha de un ciclo combinado en Navarra, Castejón 2. En cambio, no se les reclamó activar una planta hidroeléctrica en Extremadura que podría haber encendido "de inmediato" frente a las horas para la puesta en marcha que necesita una central de gas.