Los 10 gráficos que muestran el gran avance de la mujer en el mundo

Como recordaba Deirdre McCloskey, en 1900 la clase media del mundo rico dedicaba casi 50 horas semanales a preparar la comida. El grueso de ese trabajo recaía sobre las mujeres. Fueron las innovaciones nacidas de la economía de mercado —la nevera, la lavadora, los alimentos procesados, la distribución moderna— las que liberaron progresivamente ese tiempo y abrieron la puerta a la incorporación femenina al trabajo remunerado, a las aulas y a la vida pública. No fue un decreto. Fue el capitalismo. Y este 8 de marzo conviene recordarlo.

Los datos que siguen documentan ese proceso. No pretenden negar que persistan desigualdades. Las hay, y son relevantes. Pero sí muestran algo que la narrativa dominante tiende a omitir: que el progreso ha sido extraordinario, que se ha acelerado allí donde hay más libertad económica, y que las sociedades con mercados más abiertos, derechos de propiedad más sólidos y menos barreras regulatorias son, sistemáticamente, las que más avanzan en igualdad de género.

1. La participación laboral femenina se dispara

En 1990, la ratio de participación laboral femenina respecto a la masculina en España era del 49%. Treinta y cinco años después ha escalado hasta el 85%, superando a Estados Unidos y acercándose a niveles nórdicos. La media mundial se mantiene estable en torno al 70%, lo que convierte el caso español en uno de los procesos de convergencia más intensos del mundo desarrollado.

Participación laboral femenina en España.

2. La brecha salarial: España entre las más bajas de la OCDE

Los datos de la OCDE (2024) sitúan a España con una brecha salarial del 7%, entre las más bajas, por debajo de la media OCDE (10%) y muy lejos de Corea del Sur (29%) o Japón (21%). Esta es una medida sin ajustar: refleja diferencias en horas, sectores, experiencia y jornada. Cuando se controlan estas variables, la brecha ajustada prácticamente desaparece. La discriminación salarial directa está prohibida por ley en toda la OCDE.

Brecha salarial de género en España.

3. Hoy hay más mujeres que hombres en la universidad

En 1970, la tasa de matriculación femenina en educación terciaria era del 7%, frente al 12% masculino. Hacia 2000, las mujeres alcanzaron a los hombres. Y desde entonces les han superado: en 2022, un 45% frente a un 39%. La brecha educativa se ha invertido. Es difícil hablar de un sistema que discrimina a las mujeres cuando ellas son mayoría en la universidad en prácticamente todo el mundo desarrollado.

Cantidad de personas por género en las universidades.

4. La educación cierra la brecha de empleo entre madres y padres

La maternidad sigue siendo el factor que más explica las diferencias laborales entre sexos. Pero los datos de Eurostat para España muestran que la educación neutraliza este efecto. Con educación baja y tres o más hijos, la brecha de empleo entre hombres y mujeres es de 43 puntos. Con educación superior y el mismo número de hijos, se reduce a 6 puntos. El capital humano —no la regulación— es el gran ecualizador.

Nivel de estudios de padres y madres.

5. Un siglo de representación parlamentaria femenina

En 1920, de 64 parlamentos, 59 no tenían ni una sola mujer. En 2024, solo dos carecen de representación femenina. Más de 60 países superan el 30% de mujeres en sus cámaras.

Representación femenina en parlamentos.

6. España, entre los líderes en representación parlamentaria

En 1997, las mujeres ocupaban el 25% del Congreso. Hoy superan el 44%, por delante de Estados Unidos (29%), cerca de Suecia (47%) y muy por encima de la media mundial (27%).

Participación femenina en el Congreso español.

7. La expansión de los derechos económicos de la mujer

En 1970, solo seis países prohibían la discriminación laboral por sexo. En 2023, lo hacen 161. La equidad salarial está mandatada en 97, la violencia doméstica sancionada en 164 y el derecho a emprender garantizado en 184.

Cantidad de países que reconocen los derechos económicos de las mujeres.

8. El acceso al crédito se universaliza

Sin acceso al crédito no hay emprendimiento ni autonomía económica. En 1970, ningún país garantizaba igualdad de acceso a servicios financieros. Hoy lo hace la mitad del mundo.

Acceso al crédito.

9. Los países más libres tienen más igualdad de género

Cruzando el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute con el Índice de Desigualdad de Género del PNUD para 160 países, la relación es robusta: a mayor libertad económica, menor desigualdad de género. Donde hay derechos de propiedad sólidos, mercados abiertos y regulación proporcionada, las mujeres prosperan más.

Índice de Libertad Económica por género.

10. Cuatro veces menos desigualdad en los países más libres

Dividiendo los 160 países en cuartiles, el cuartil menos libre tiene un índice de desigualdad de género medio de 0,483; el más libre, 0,124. Casi cuatro veces menos. La diferencia no es marginal.

Los países menos libres tienen 4 veces más desigualdad.

Conclusión

Hay un feminismo que confía en las mujeres: en su capacidad para competir, emprender, formarse y tomar decisiones. Y hay otro que desconfía del mercado y apuesta por la tutela estatal, las cuotas y la regulación creciente. Los datos de este artículo no dejan mucho margen a la duda sobre cuál de los dos enfoques funciona mejor.

Allí donde hay libertad económica, las mujeres acceden más a la educación, participan más en el mercado laboral, emprenden con mayor facilidad y ocupan más posiciones de representación. No porque alguien se lo imponga, sino porque el mercado, cuando funciona, no discrimina: premia el talento, la productividad y el esfuerzo, con independencia del sexo.

El mejor feminismo no necesita más burocracia. Necesita menos obstáculos.