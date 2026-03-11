La Universidad Privada continúa creciendo

Ante el aumento de la oferta formativa, la aparición de nuevos Grados y Posgrados y las necesidades cambiantes en el mercado laboral, los estudiantes preuniversitarios se enfrentan a una de las grandes decisiones para su futuro profesional.

Grados novedosos, habilidades cada día más necesarias, el uso de la IA, el avance de la tecnología en todos los sectores…todo empuja a las instituciones educativas a adaptarse en un mundo y mercado que cambia de enfoque a gran velocidad.

La Empleabilidad y el ejercicio profesional, claves en la elección

Si hay algo claro es que los nuevos grados universitarios tratan de facilitar el puente entre el aula y la demanda de talento de las compañías que ven en los recién graduados, una vía para impulsar los nuevos modelos de negocio aprovechando la Inteligencia Artificial y las herramientas tecnológicas.

Ante esta situación, la velocidad de adaptación y lanzamiento de nuevas titulaciones ha sido muy relevante tanto en universidades públicas como privadas.

Los últimos datos y estudios presentados por los Ministerios de Universidades y Seguridad Social confirman una vez más, que existe una diferencia importante en empleabilidad, velocidad de inserción laboral y salarios entre los egresados de unas universidades y otras.

"La diferencia no es exclusivamente a la hora de graduarse, sino que supera el 15% de diferencia cuando pasan entre uno y dos años, ya que, tras las prácticas curriculares, los alumnos se enfrentan a situaciones de continuidad. En IEB trabajamos de una manera especial para que los acuerdos con compañías faciliten la continuidad en el empleo de los recién graduados", explica Juan de Lara, Responsable de Orientación Profesional de IEB.

En este contexto, un elemento importante para conectar las aulas con el empleo es proporcionar una formación práctica impartida por profesionales, estrategia que utilizan a menudo los centros educativos privados, donde sus programas están diseñados para maximizar la empleabilidad de sus alumnos.

El IEB, por ejemplo, ofrece dobles titulaciones de Grado y Máster, en las que los alumnos se enfrentan, desde el primer curso, a situaciones y casos reales, de la mano de profesionales en activo y con gran experiencia, que les hacen tomar decisiones en entornos reales similares a los que se encontrarán en sus inicios profesionales.

Trabajar en las Aulas, desde primer curso de Grado, con profesionales que imparten aquellas materias en las que trabajan en su ejercicio profesional, ayuda a los alumnos a conocer de primera mano la realidad y de paso a descubrir métodos y maneras de tomar decisiones de manera práctica.

La Especialización, algo muy relevante a la hora de encontrar empleo

El método utilizado en IEB es implementar las dobles titulaciones de Grado y Máster para complementar estudios universitarios de base como Derecho o ADE, con la especialización práctica que proporciona la realización de un Máster especializado e impartido por profesionales, que se realiza simultáneamente desde primer curso. De esta manera, el alumno va adquiriendo los conocimientos de base y a la vez su puesta en práctica en el mundo profesional obteniendo de esta manera su especialización en las áreas más demandadas.

Por poner ejemplos concretos, en el caso del IEB, estos Grados de Derecho y ADE pueden simultanearse, a lo largo de los cuatro años de carrera, con la realización de un Máster en Bolsa y Mercados Financieros, un Máster en Banca de Inversión, para los que quieran una carrera profesional en el mundo financiero dentro de las finanzas corporativas, o bien un Máster en Business Analytics, para quienes deseen formarse en el tratamiento de datos, la consultoría y adquirir conceptos tecnológicos tan relevantes en el mundo empresarial hoy en día.

En el marco de la importancia de la geopolítica en este mercado totalmente mundializado, el IEB ofrece también un Máster en Relaciones Internacionales, para aquellos que tengan intención de desarrollar su carrera profesional en el mundo de la diplomacia, la representación internacional o las empresas multinacionales.

Rankings y reconocimientos de las titulaciones

Dado que la importancia de unos estudios universitarios, tienen el examen de calidad puesto en la trayectoria profesional de los Graduados, cada año, medios de comunicación e instituciones representativas elaboran rankings independientes teniendo en cuenta precisamente variables como la realización y calidad de las prácticas, el empleo de los estudiantes recién egresados, su trayectoria profesional pasados unos años, el claustro, programas académicos…

En el caso de IEB, en los últimos años ha figurado de manera recurrente en primeras posiciones de los diferentes rankings dentro de sus diferentes especializaciones, históricamente más relacionadas con el mundo financiero.

Rankings como los de los medios Forbes, el Diario El Mundo y el portal Rankia, han otorgado en los últimos años al IEB reconocimientos tales como "Mejor Escuela de Negocios en Finanzas" o "Mejor Máster Financiero" entre otros.

Profesorado y ‘Alumni’, indispensables en el impulso en la trayectoria profesional

Otro aspecto fundamental es la red de contactos

profesionales. "Las familias y alumnos que se enfrentan a la decisión de elegir estudios y Universidad o Escuela de Negocios, deben valorar el nivel y excelencia del claustro y los egresados de la institución, pues los alumnos establecen conexiones directas con el mundo laboral desde el primer día de clase. En este sentido las áreas de alumni, los eventos permanentes y el contacto a través de Redes Sociales profesionales, hace que la red de contactos y la confianza entre los que conocen bien a la institución por haber sido parte de ella, sirvan de apoyo a la hora de un empleo o de una oportunidad profesional cualquiera", así lo afirma Joaquín Danvila, Jefe de Formación Online de IEB.

Acuerdos internacionales

Por último, la dimensión internacional refuerza la preparación de sus estudiantes para un mercado cada vez más globalizado. En el caso del IEB, a través de acuerdos con universidades de prestigio como Wharton en Pennsylvania, Bayes Business School en Londres y Fordham University en Nueva York, los alumnos completan su formación con estancias académicas que enriquecen su visión y experiencia profesional.