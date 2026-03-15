Polonia supera a España en PIB per cápita: las claves de su éxito

Aunque desde el Ejecutivo se empeña en hacernos ver que nuestro país lidera las tasas de crecimiento económico, en realidad la situación personal de los españoles es muy distinta. Así, en términos de renta per cápita, España está viendo cómo países que tradicionalmente estuvieron en cotas muy alejadas, no solo se han acercado de forma extraordinaria, sino que además han culminado su ‘sorpasso’.

Este es el caso de Polonia, donde se ha apostado por implementar políticas de corte liberal y apostar por la economía de mercado. En consecuencia, en 2026 la renta de los polacos ha superado finalmente a la de los españoles. Así lo confirman los datos proporcionados por el FMI, que ponen de manifiesto el fracaso de la política económica del Gobierno de España.

‘Sorpasso’ de Polonia

Polonia ha superado a España en términos de PIB per cápita, medido en paridad de poder adquisitivo. Como podemos comprobar a continuación, España había mantenido en los últimos años un PIB per cápita superior al de Polonia, con valores cercanos a los 40.000 dólares PPA al inicio del período, mientras que la renta per cápita se situaba en Polonia en torno a los 32.000 dólares.

Sin embargo, especialmente a partir de 2020, la renta media ha acelerado a mayor ritmo en Polonia que en España, lo que le ha permitido reducir la brecha hasta hoy. De hecho, en 2020, España registró un ligero descenso en su PIB per cápita, mientras que Polonia continuó una tendencia ascendente, aunque más moderada. a partir de 2021, ambos países experimentaron un crecimiento marcado, pero la tasa de aumento anual de Polonia fue más alta, acelerando la convergencia con los niveles españoles.

Elaboración propia con datos del FMI

Así las cosas, en el año 2024 la renta per cápita española fue de 54.674,71 euros, frente a los 52.152,77 de Polonia. Asimismo, en 2025 la renta de los españoles alcanzó los 56.887,92 euros y siguió por encima de los 55.340,22 euros de Polonia. Sin embargo, en 2026 se ha producido este sorpasso: mientras que la renta per cápita española se sitúa en 58.347,76 euros, la polaca asciende a 58.558,87 euros.

En cualquier caso, la evolución de Polonia también pone de relieve la diferencia de ritmo económico dentro de la Unión Europea. Mientras España mantiene un PIB per cápita superior al promedio de la UE-27, Polonia ha mostrado uno de los aumentos más rápidos, acercándose a la media comunitaria y recortando la brecha con países del sur y centro de Europa.

Reformas recientes

En cualquier caso, Polonia ha seguido apostando por el incentivo de la actividad empresarial y la generación de riqueza en los últimos años. Recientemente, el presidente de Polonia ha impulsado un proyecto de reforma fiscal que incluye la introducción de un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 0%, una de las medidas recogidas en el denominado "Contrato con los polacos", presentado en marzo y que contempla un paquete más amplio de cambios tributarios y económicos.

Así las cosas, con el objetivo de aliviar la carga fiscal de las familias, el Gobierno polaco aprobó la eliminación del IRPF para los padres que estén criando al menos dos hijos. En concreto, con esta medida se eliminó la obligación de pagar el IRPF a las familias con ingresos anuales de hasta 32.973 euros. Las previsiones difundidas por la Presidencia apuntan a que la reducción de la carga fiscal permitirá incrementar los ingresos disponibles de muchas familias. En concreto, el cálculo oficial sitúa el beneficio medio en unos 1.000 eslotis mensuales por hogar, lo que equivale aproximadamente a 235 euros al mes.

No obstante, dentro de este paquete se incluyen diferentes cambios que afectan tanto a la tributación de los ciudadanos como a otros impuestos indirectos y al sistema de pensiones. Entre las medidas contempladas en la reforma figura la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 23% al 22%, una modificación que afectaría al tipo general aplicado en el país.

El paquete también plantea la eliminación del impuesto sobre las ganancias de capital, una medida que modificaría la tributación de los rendimientos obtenidos a partir de inversiones financieras. Según el planteamiento del programa, estos cambios forman parte de una estrategia orientada a reducir la carga fiscal y reorganizar el sistema tributario en distintos ámbitos.

Como explican desde la consultora PwC, entre los últimos cambios relacionados con la tributación destaca la exención del IVA para pequeños contribuyentes. De esta forma, desde el 1 de enero de 2026 el umbral de volumen de negocios que establece el mínimo para que los contribuyentes a esta exención se incrementó de 200.000 eslotis a 240.000 eslotis, lo cual permite que "más microempresarios eviten el registro del IVA en Polonia y reduce la carga administrativa".

Asimismo, en enero del año 2022, el Gobierno polaco decidió implementar algunas bajadas de impuestos para ayudar a los ciudadanos a combatir la inflación. Así, se eliminó el IVA de los alimentos y fertilizantes y se redujo el tipo impositivo aplicable a la gasolina del 23% al 8%.

Con todo, frente al dogmatismo del Ejecutivo español, que se empeña en avanzar hacia el cierre de las centrales nucleares, en Polonia, un país que no tiene centrales, han apostado por esta fuente de energía. Así, a finales del año pasado Bruselas dio 'luz verde' a las ayudas estatales para la construcción de la primera central nuclear de Polonia, un proyecto situado en la costa del mar Báltico.

La instalación, que se ubicará en Lubiatowo-Kopalino, en la provincia de Pomerania, tendrá una capacidad de generación de hasta 3.750 megavatios y se prevé que entre en funcionamiento en la segunda mitad de la década de 2030. Así, el Ejecutivo polaco planteó un programa de 60.000 millones de eslotis en ayudas para respaldar el desarrollo del proyecto a través de la empresa estatal Polskie Elektrownie Jądrowe (Central Nuclear Polaca, PEJ). En cambio, en España el Gobierno de Pedro Sánchez sigue presionando para poner fin a la vida útil de las centrales nucleares.

Abandono del socialismo

La historia de Polonia es la de un país que demostró por qué abandonar el socialismo supone poner los cimientos para la regeneración económica. Bajo el sistema socialista, Polonia enfrentó graves dificultades. Como explicamos en Libre Mercado, la población dependía de cartillas de racionamiento o "cupones de reemplazo", recibiendo uno por mes, mientras que las largas colas para adquirir productos eran habituales. La falta de un sistema de precios para asignar recursos generaba escasez y altos niveles de pobreza. Además, la hiperinflación marcó el final del régimen: 260% en 1989 y 400% en 1990, cifras que reflejan la inestabilidad económica y la urgencia de reformas estructurales.

Por ello, la recuperación de Polonia se vincula a su transición hacia un sistema de mercado liberal. Estas medidas incluyeron liberalización de la economía, privatización de empresas estatales, eliminación de subvenciones innecesarias, reformas laborales y abandono de la fijación de precios, estabilizando la macroeconomía pese a la devaluación inicial del esloti. Además, el éxito económico del país también dependió de la evolución cultural de la población, la ética del trabajo, el ahorro y la consolidación de instituciones sólidas, elementos esenciales para reducir la pobreza y aumentar el nivel de vida.

Con todo, desde su adhesión a la Unión Europea en 2004, Polonia ha experimentado un crecimiento notable. Entre 2004 y 2020, su PIB per cápita aumentó un 134,3%, impulsado por la solidez de su sistema bancario, una fuerte demanda interna y la eficaz utilización de Fondos Estructurales Europeos. Entre 2008 y 2018, según Our World in Data, el indicador pasó de 19.012 a 27.455 dólares PPA, un incremento del 44,41%.