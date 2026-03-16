Pese a la propaganda del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la energía y la supuesta política ecologista implementada por su Ejecutivo, lo cierto es que nuestro país aún tiene una gran dependencia de los combustibles fósiles. En concreto, tal y como se desprende de un informe publicado por JP Morgan, España depende en un 70% de combustibles fósiles, todos ellos importados. De este modo, el fanatismo y el triunfalismo ecologista del Ejecutivo español queda en evidencia.

Generación renovable

La empresa de servicios financieros JP Morgan acaba de publicar su decimosexto informe anual sobre energía bajo el título Fighting Words: The Energy Transition in 2026, donde se analizan "los argumentos, las batallas y los debates en el ámbito energético". De esta forma, entre las cuestiones consideradas por el organismo para elaborar este informe, se incluye el impacto de los centros de datos en los precios de la energía, la decisión de Alemania de cerrar la energía nuclear, el dominio de China en las cadenas de suministro de energías renovables y la industria de los vehículos eléctricos, entre otras, además del impacto del conflicto en Oriente Medio.

De este modo, en relación con la transición energética planteada por los países europeos, el informe subraya que "si nos centramos en países con una cuota de energía renovable superior al 75%, estos representan solo el 5% de la generación global". Sin embargo, JP Morgan explica que no todos los países pueden obtener la mayor parte de su energía de la hidroelectricidad. Además, el informe también sostiene que, entre estos países, encontramos algunos, como Dinamarca o Portugal, que no dependen en gran medida de la hidroelectricidad, pues tienen una gran cuota de energía eólica y/o solar, y que, además, son países pequeños que importan grandes cantidades de energía de las redes eléctricas de los grandes países vecinos.

Así las cosas, JP Morgan subraya que "los países con un alto consumo de energías renovables intermitentes suelen depender de la generosidad de terceros para obtener energía las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y absorber el exceso de generación". De hecho, se explica que "los países más grandes no tienen tanta suerte; la dependencia promedio de las importaciones/exportaciones de los 15 mayores países generadores de electricidad es de tan solo el 1%-2%". Por ello mismo, se advierte que es necesario recordar la limitada relevancia de estos ejemplos y la situación real del panorama energético a nivel mundial.

Con todo, el estudio incide en que Europa lidera en términos de generación de energía renovable y limpia –incluyendo la energía nuclear–. De este modo, se detalla que, utilizando el indicador de energía limpia, la cuota de generación sería: Suecia 99%, Suiza 94%, Francia 95%, Dinamarca 85%, España 75%, Alemania 57%, Países Bajos 53% e Italia 49%. Además, JP Morgan destaca que "el 70% de la cuota de energía limpia en Europa se compone de energía eólica/solar (25%), nuclear (20%), hidroeléctrica (18%) y biomasa (6%)".

JP Morgan

El problema es que, a pesar de estos datos, la realidad de nuestro consumo de energía en muchos casos no justifica el triunfalismo ecologista de nuestros gobiernos, puesto que la utilización de combustibles fósiles en algunos países de Europa, como ocurre con España, difiere en buena medida de las estadísticas de las que presumen las autoridades. Precisamente, analizando el impacto del conflicto en Oriente Medio, el informe recuerda que "alrededor del 20% del consumo mundial de petróleo pasa por el Estrecho, una proporción mucho mayor que el 3% que este representa en el consumo mundial de gas natural".

Así, el organismo explica que "el gas natural todavía se consume principalmente donde se produce o se vende transfronterizamente a través de gasoductos" e incide en que "a pesar de toda la atención prestada al GNL, todavía representa solo el 14% del consumo mundial de gas". Pero el informe también subraya que "para ciertos países, el GNL importado representa entre el 90% y el 100% de su consumo de gas natural (Japón, Corea, Taiwán, Francia, Portugal, Benelux, etc.)".

El caso español

En este sentido, JP Morgan subraya que "España es un excelente ejemplo de por qué se presta demasiada atención a la electricidad y no lo suficiente a la energía final". Al respecto, el banco norteamericano considera que "si bien la red eléctrica española depende solo en un 20% de combustibles fósiles debido a su alta proporción de energía renovable, su consumo energético total depende en un 70% de combustibles fósiles, de los cuales el 100% son importados".

Pero ¿por qué sucede esto? Como explica el experto en energía Manuel Fernández Ordóñez en declaraciones a Libre Mercado, estos datos reflejan el exceso de atención que se presta al sistema eléctrico. De acuerdo con el experto, el sistema eléctrico en nuestro país representa alrededor del 20%-30% del consumo total de energía. Precisamente, es aquí donde el Gobierno trata de presumir del supuesto éxito de su política energética, puesto que la mayor parte de este consumo se cubre con generación renovable.

Sin embargo, como decimos, este consumo únicamente representa, aproximadamente, entre el 20% y el 30% del consumo total del país, donde casi todo es renovable. El resto, que no es electricidad, donde se incluyen, por ejemplo, los transportes, aún sigue teniendo una gran dependencia de los combustibles fósiles, porque en este 70% "todo es fósil", incluyendo también algo de energía nuclear.

Por tanto, así se explica que, como señala JP Morgan, el consumo total de energía en España tenga una dependencia del 70% de los combustibles fósiles. En consecuencia, dado que las renovables, tal y como explica Fernández Ordóñez, suponen entre el 60% y el 70% del 20% de la electricidad, sobre la energía total que se consume en España representan entre el 10% y el 12%.

Del mismo modo, el informe también compara el caso español con el de otros países europeos. Concretamente, JP Morgan enfatiza que "Suecia es un mejor ejemplo de un país donde estas sensibilidades son menores". De esta forma, se explica que "si bien Suecia importa el 100% de sus necesidades de petróleo y gas, los combustibles fósiles solo representan el 35% del consumo energético debido a la energía eólica, hidroeléctrica y nuclear, y a un alto grado de electrificación de la energía final".