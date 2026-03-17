El Rey preside la entrega de las Becas Iberdrola para impulsar formación y empleo

Su Majestad el Rey ha presidido en Madrid el acto de entrega de las Becas Iberdrola 2025-2026, una iniciativa dirigida a promover la formación de excelencia y mejorar la empleabilidad en sectores estratégicos vinculados a la electrificación.

El acto, celebrado en el Campus de Innovación y Formación de Iberdrola, ha contado con la presencia del presidente de la compañía, Ignacio Galán, y del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López Águeda. Estas becas forman parte de las políticas de gestión de talento del grupo, orientadas a facilitar el acceso a oportunidades profesionales en ámbitos como las energías limpias, las redes eléctricas, la digitalización o la inteligencia artificial.

Impulso a la formación en sectores estratégicos

El programa de becas se centra en disciplinas clave para el desarrollo del sistema energético y tecnológico. Según ha explicado Ignacio Galán, la iniciativa permite que "cientos de personas" se formen en áreas como redes, generación, almacenamiento energético y tecnologías emergentes.

El Rey ha presidido el acto de entrega de las Becas Iberdrola 2025-2026. Estas ayudas tienen como objetivo impulsar la formación de excelencia, el desarrollo profesional y la mejora de la empleabilidad. ➡️https://t.co/Xu5mc3cJiw pic.twitter.com/yHNhBY62z2 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 16, 2026

Las Becas Iberdrola incluyen distintas modalidades que abarcan desde formación académica hasta incorporación al mercado laboral. Entre ellas destacan las Becas Internacionales Máster, que permiten especializarse en universidades como la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Salamanca o el Imperial College de Londres, y los programas de prácticas vinculados al máster en redes inteligentes.

También se incluyen iniciativas como el Programa de Graduados, que ofrece un itinerario de dos años con experiencia internacional, o las becas dirigidas a estudiantes universitarios con alto potencial en disciplinas energéticas.

Compromiso con el empleo y el crecimiento

La compañía enmarca esta iniciativa en su estrategia de crecimiento y desarrollo social. Iberdrola prevé incorporar 15.000 profesionales hasta 2028, además de destinar 65.000 millones de euros a compras a proveedores y generar una aportación fiscal de 40.000 millones de euros en ese mismo periodo.

El presidente de la compañía ha señalado que este programa se desarrolla en un contexto de expansión del sector energético, impulsado por la electrificación. Asimismo, ha recordado que Iberdrola colabora con centros académicos y empresas proveedoras que generan medio millón de empleos en todo el mundo, de los cuales 125.000 se encuentran en España.

Programas sociales y educativos

Además de la formación técnica, Iberdrola desarrolla programas con impacto social. Entre ellos figuran las Escuelas de Electricistas en Brasil, con iniciativas específicas para mujeres, o las Becas EXE STEM Mujer, dirigidas a fomentar vocaciones científicas en niñas de entornos vulnerables.

La compañía también impulsa programas en ámbitos como la ciberseguridad, la conservación del patrimonio artístico —con becas en el Museo Nacional del Prado y el Museo de Bellas Artes de Bilbao— y la formación de deportistas paralímpicos a través del Plan ADOP.

Durante la jornada, se ha celebrado una mesa redonda sobre el papel del talento en el crecimiento económico y social, con la participación de representantes académicos, empresariales y del ámbito deportivo.

El Campus de Innovación y Formación de Iberdrola, donde se ha celebrado el acto, acoge cada año a unas 13.000 personas, con programas orientados a preparar profesionales capaces de responder a las demandas de un sector en transformación.