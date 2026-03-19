Demanda récord de dinero efectivo: el importe retirado alcanza máximos históricos

Pese a que las autoridades europeas, con España a la cabeza, pretenden acelerar el desarrollo e implementación del euro digital, en un contexto además en el que ha aumentado de forma notable el uso de medios electrónicos de pago, sigue creciendo la demanda de efectivo. Así lo demuestran los datos proporcionados por el Banco de España, donde se refleja una curiosa paradoja: si bien el número de operaciones de retirada de efectivo de los cajeros ha caído en los últimos años, el importe total de estas operaciones ha crecido hasta alcanzar máximos históricos.

Medios de pago en España

Según los datos publicados por el Departamento de Sistemas de Pago, División de Vigilancia y Análisis de Infraestructuras, en el año 2025 el número de retiradas de efectivo en cajeros automáticos registró un nuevo descenso, situándose en las 652.867 operaciones. Un año antes, estas operaciones alcanzaron las 683.390. Del mismo modo, en el año 2019 este tipo de operaciones sumaron un total de 908.590 y, hace una década, en 2015, se registraron 918.773 operaciones de estas características.

La serie histórica muestra que el número de operaciones de retirada en cajeros superó por primera vez el millón de operaciones (en miles) en 2007, con 1.011.467, y alcanzó su máximo en 2008, con 1.018.939. A partir de ese momento comenzó una tendencia de descenso gradual. Como podemos comprobar a continuación, el número de operaciones volvió a repuntar durante los años 2021 y 2022, pero este crecimiento se moderó en 2023, cuando se registraron 693.468 operaciones. Así, en 2024 el número de retiradas de efectivo volvió a caer, seguido de otro descenso en 2025.

Banco de España

Sin embargo, pese al descenso del número de operaciones de retirada de efectivo de los cajeros automáticos, en este mismo período el monto total de estas operaciones se ha incrementado hasta alcanzar máximos históricos. Concretamente, en 2025 el importe de las retiradas de efectivo de los cajeros automáticos alcanzó los 129.230,70 millones de euros, mientras que un año antes supuso un monto total de 127.485,90 millones de euros. Asimismo, estas retiradas sumaron 125.188,58 millones de euros en 2019 y 114.862,75 millones de euros en 2015.

Así las cosas no podemos ignorar que uno de los motivos principales que explicarían este fenómeno es el incremento de la inflación. Desde enero de 2020, según datos del INE, los precios acumulan en nuestro país un incremento del 23,4%. Precisamente, en este período, tal y como demuestran las estadísticas del Banco de España, el volumen total de retiradas de efectivo ha pasado de 160.551,64 millones a 286.622,7 millones, lo que supone un aumento del 78,5%.

Otros medios de pago

En cualquier caso, en los últimos años también ha crecido el volumen de transacciones realizadas con medios de pago alternativos al dinero en efectivo. Según informa el Banco de España, "la información estadística sobre servicios de pago en España correspondiente al primer semestre de 2025 muestra que el número total de operaciones de pago con instrumentos distintos del efectivo alcanzó 9.401 millones, un 8,5% más que en el mismo periodo de 2024", siendo el importe total de estas transacciones de 6,4 billones de euros.

En este sentido, la institución explica que, en términos de volumen, "los pagos con tarjeta aglutinaron el 65,7% del total de operaciones, mientras que las transferencias suponen el 16,8% del total". No obstante, "atendiendo al importe, la situación es la contraria: las transferencias suponen el 88,5% del importe abonado en operaciones de pago sin efectivo, mientras que las tarjetas supusieron el 3 % del total". Así, según el Banco de España, "esto indica que las tarjetas son el medio de pago más utilizado en España para realizar pequeños pagos, mientras que las transferencias se utilizan para operaciones de pago de mayor importe".