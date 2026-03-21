Cien años de Murray Rothbard: ¿Y si el Estado es el problema?

La figura de Murray Rothbard, cuyo centenario se celebra este año, emerge como un pilar fundamental para comprender la evolución de la Escuela Austríaca de economía y el nacimiento del anarcocapitalismo. Aunque figuras como Hayek o Mises gozan de mayor reconocimiento académico, Rothbard representó la sistematización más radical de la libertad individual, llevando las premisas del libre mercado hasta sus últimas consecuencias: la eliminación del Estado como institución necesaria. Su legado no solo es teórico, sino que influye directamente en movimientos políticos contemporáneos que cuestionan la legitimidad de la intervención gubernamental en todas sus facetas.

El pensamiento rothbardiano se articula en torno al principio de no agresión, una premisa ética que establece que la violencia solo es legítima en defensa propia. Bajo este prisma, cualquier acción estatal que implique coacción, desde el cobro de impuestos hasta la regulación de contratos, se percibe como una vulneración de la autopropiedad. Para esta corriente, el ser humano es dueño soberano de su cuerpo y, por extensión, del fruto de su trabajo. En consecuencia, la fiscalidad no se analiza como una herramienta de redistribución, sino como una forma de servidumbre moderna donde el individuo es obligado a entregar una parte sustancial de su esfuerzo a una organización que ostenta el monopolio de la violencia.

El Estado como organización antisocial

Frente a la visión romántica del sector público como garante del bien común, el análisis austríaco describe al Estado como una entidad que genera islas de caos económico. Al carecer de precios de mercado para sus servicios, la administración pública es incapaz de realizar un cálculo económico racional, lo que deriva inevitablemente en ineficiencias y despilfarro. Esta incapacidad no depende de la voluntad de los gobernantes, sino de la propia estructura institucional que elimina el sistema de señales que proporcionan los intercambios voluntarios. Según este diagnóstico, la intervención estatal no resuelve los conflictos sociales, sino que los incentiva al enfrentar a diferentes grupos por la obtención de privilegios y recursos extraídos mediante la coacción.

Lejos de promover un individualismo atomizado, el anarcocapitalismo defiende la creación de comunidades voluntarias sólidas. El argumento central es que el Estado, al asumir funciones de protección y previsión, debilita los lazos naturales de solidaridad entre familias, amigos y vecinos. Al sustituir la confianza comunitaria por la dependencia de un subsidio ministerial, se produce una erosión del tejido social. En una sociedad rothbardiana, la justicia, la seguridad e incluso la moneda, a través del patrón oro y la reserva bancaria del cien por cien, se gestionarían mediante acuerdos privados, permitiendo que las comunidades se organicen según sus propios valores y normas de convivencia sin una autoridad central impuesta.

Crítica al intervencionismo exterior

Un aspecto crucial y a menudo controvertido de esta doctrina es su firme aislacionismo en política exterior. Rothbard sostenía que no existe distinción moral entre el intervencionismo económico interno y el intervencionismo militar externo. Para el autor, las guerras son el mecanismo definitivo de crecimiento estatal, ya que permiten a los gobiernos suspender libertades civiles, aumentar la deuda y legitimar el control sobre la población bajo el pretexto de la seguridad nacional. La historia demuestra que los conflictos bélicos suelen ser la antesala de ampliaciones permanentes de la burocracia y la vigilancia estatal, de manera que afecta tanto a las poblaciones extranjeras como a los ciudadanos del propio país.

La relevancia de estas ideas en la actualidad se manifiesta en el debate sobre la gestión de las crisis y el papel de las instituciones monetarias. En un contexto global de creciente deuda pública e intervención regulatoria, la obra de este economista invita a reconsiderar la viabilidad de un orden social basado exclusivamente en la propiedad privada y la cooperación voluntaria.

Para profundizar en estas ideas y descubrir por qué este pensador sigue siendo el azote de las verdades establecidas, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para quedarte sin amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.