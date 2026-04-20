Las nuevas exigencias regulatorias aceleran la transformación sostenible del sector de la edificación

La Cátedra TÜV SÜD-UPC de Integración de los criterios ESG en la estrategia de la empresa ha celebrado la jornada 'Edificación y el valor del activo inmobiliario' en la Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, con la participación de Xavier Roca-Ramon, director general d'Indústria de la Generalitat de Catalunya; Jordi Voltas, director de la ESEIAAT de la UPC; y Josep Maria Arnau, CEO de TÜV SÜD Iberia.

El sector de la edificación se encuentra en un momento clave de transformación debido a la creciente presión regulatoria europea y a la necesidad de reducir emisiones y optimizar costes. Los edificios ya no se conciben únicamente como infraestructuras, sino como activos estratégicos cuyo valor depende cada vez más de su desempeño ambiental, operativo y financiero. Durante la jornada profesionales del sector analizaron los retos y las oportunidades que definirán el futuro de la edificación, poniendo el foco en el papel de la sostenibilidad y en el impacto de las nuevas exigencias europeas previstas para este año.

Diseño y competitividad

El primer bloque de la sesión se centró en la fase de diseño de los edificios, en la que los expertos destacaron estrategias como el diseño pasivo, la simulación energética y la certificación como herramientas fundamentales para maximizar el valor del activo desde su concepción. Otro de los ejes principales fue la gestión del edificio en uso, donde la eficiencia, la rehabilitación y el análisis de datos se consolidan como palancas clave para tomar decisiones de inversión. Además, el encuentro incluyó la mesa redonda, donde TÜV SÜD, ICAEN e INCASÒL debatieron sobre la importancia de la rehabilitación para mantener la competitividad de los edificios.

Inmaculada Ibáñez, Business Line Manager en TÜV SÜD, señaló que "el diseño pasivo y el uso de materiales sostenibles no solo ahorran energía, sino que también reducen costes operativos y de sustitución. Las simulaciones en fase de diseño optimizan recursos y minimizan errores, lo que permite una inversión más eficiente. Además, la certificación sostenible ofrece valor al sector inmobiliario".

La jornada finalizó con un bloque sobre la directiva CSRD, que obligará a las organizaciones a demostrar con datos reales el valor y el desempeño de sus activos inmobiliarios, y con una intervención del Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC), de la UPC, que puso en valor el papel de la investigación aplicada y la innovación como motores.

Miquel Casals Casanova, catedrático d'Enginyeria de la Construcció y doctor en Enginyeria Industrial de la UPC, indicó que "como investigadores del GRIC, modelizamos el futuro a largo plazo para asegurar la resiliencia de los edificios frente a desafíos como el 'Superniño', la crisis hídrica e incluso alimentaria, facilitando la toma de decisiones estratégicas y sostenibles en todo el sector".

En definitiva, la jornada animó a project managers, promotores inmobiliarios, arquitectos, ingenieros, tenedores de activos y empresas de rehabilitación a avanzar hacia un modelo de edificación más sostenible, basado en la integración de criterios ESG, el uso intensivo de datos y la toma de decisiones informadas desde las fases iniciales. En un entorno cada vez más regulado y exigente, los expertos coincidieron en que la capacidad de anticipación y adaptación será clave para garantizar el valor y la competitividad de los activos inmobiliarios en el futuro.