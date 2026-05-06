El PIB de Marruecos crecerá más del doble que el de España

Frente a la decisión del Gobierno español de distanciarse de EEUU y enfrentarse a la gran potencia occidental, hace tiempo que Marruecos ha afianzado su cercanía con el país norteamericano. Esto podría tener graves consecuencias, sobre todo si nuestro vecino del sur decidiera en un momento dado intentar presionar sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. No obstante, Marruecos no supone únicamente una amenaza geopolítica y migratoria. En el fondo, el país ha sabido posicionarse como un destino atractivo para las inversiones, sobre todo en la industria automotriz, lo cual le está permitiendo registrar tasas de crecimiento que superan en más del doble a las de España.

Crecimiento del PIB

Según las proyecciones del FMI, en los próximos dos años la economía marroquí crecerá a tasas significativamente superiores a las que registrará la española. Concretamente, el organismo prevé que el PIB real de Marruecos crezca un 4,4% en 2026, un 4,5% en 2027 y otro 4% a medio plazo, después de que "el crecimiento del PIB real en 2025 se aceleró hasta un estimado del 4,9%, impulsado por la recuperación de la producción agrícola y el auge de los proyectos de infraestructura a gran escala".

En cambio, según el FMI, en el caso de España "el crecimiento del PIB sería de aproximadamente el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027", subrayando que "de cara a 2027, se prevé que el crecimiento anual del PIB se estabilice en torno a su potencial a medio plazo, aproximadamente el 1,7%". Precisamente, el organismo detalla estos datos tras confirmar que, si bien "la economía española ha mantenido un sólido crecimiento gracias a la fuerte demanda interna que compensó la debilidad de las exportaciones", en realidad "el crecimiento descendió del 3,5% en 2024 al 2,8% en 2025, superando aún significativamente al resto de la zona euro".

FMI

En cualquier caso, lo que resulta especialmente interesante al respecto es el cambio de modelo económico impulsado por Marruecos. Según un análisis realizado por el economista Abdelmalek Alaoui, "en 2023, Marruecos cruzó un umbral crítico cuando el valor de sus exportaciones de automóviles superó sus ingresos por fosfatos, el recurso mineral que había anclado la economía del país durante al menos un siglo". Así, el economista subraya que "desafiando las expectativas, un país sin petróleo, sin gas y sin otras ventajas obvias de recursos se había convertido en el centro automotriz más dinámico del Mediterráneo".

Así, expone que, dado que el país "heredó una administración colonial diseñada para extraer recursos, no para desarrollar la economía", tuvo que recurrir "al único grupo que el sistema colonial no había pensado en restringir: los médicos". En este sentido, recuerda que estos facultativos, que habían estudiado en Francia, se convirtieron en embajadores y ministros, subrayando que la lección de este caso "es no esperar a que se den las condiciones ideales, sino convertir la improvisación en una política formal y reorientar el talento disponible en consecuencia".

En consecuencia, el economista destaca que "entre 1990 y 2019, el PIB casi se triplicó y la pobreza extrema fue prácticamente erradicada". Del mismo modo, subraya cómo "de 2000 a 2017, los ingresos per cápita crecieron más rápido que en casi cualquier otro lugar del norte de África y Oriente Medio", subrayando que "Marruecos desarrolló una concepción específica del papel del Estado en la orquestación del desarrollo económico". Concretamente, el especialista sostiene que el Gobierno, "en lugar de planificar desde arriba o apartarse por completo, compuso la partitura, trajo los instrumentos adecuados y mantuvo el tempo".

De este modo, Alaoui explica cómo "al construir su industria automotriz, el objetivo nunca fue edificar una sola fábrica, sino dar forma a la cadena de suministro nacional". Al respecto, subraya que "en lugar de limitarse a ofrecer exenciones fiscales a los ensambladores extranjeros, el Estado estructuró todo el ecosistema". Concretamente, expone cómo, dado este sistema, "un fabricante de automóviles dependería de, por ejemplo, 200 proveedores de primer nivel, atrayendo así a 1.000 subcontratistas a la cadena" y enfatiza que, gracias a estas políticas, "para 2023, el sector empleaba a más de 200.000 personas, con un contenido de fabricación local que superaba el 65%".

Asimismo, el economista sostiene que esta misma lógica fue la que impulsó la política energética del país. De este modo, explica que "como país que antes importaba el 97% de su energía, Marruecos no tuvo más remedio que tratar al sol y al viento como activos estratégicos", señalando que, en la actualidad, "alberga uno de los complejos de energía solar concentrada más grandes del mundo y uno de los parques eólicos más grandes de África".

Industria automotriz

Precisamente, otro análisis elaborado por The Economist detallaba que "la posición de Marruecos en la puerta de entrada sur de Europa (y como puerta de acceso norte a África) le ha permitido integrarse en las cadenas de suministro globales". De este modo, "el país ha atraído cerca de 40.000 millones de dólares en inversión manufacturera de nueva creación desde 2020", mientras que "las exportaciones de Marruecos han aumentado en dos tercios en los últimos cinco años".

De hecho, The Economist destaca que "para atraer a empresas extranjeras, su gobierno ha invertido grandes sumas de dinero en la generación de electricidad, puertos, ferrocarriles, carreteras e instalaciones solares". Concretamente, "entre 2001 y 2017, destinó entre el 25% y el 38% anual de su presupuesto a infraestructuras, una cifra que se encuentra entre las más altas del mundo".

No obstante, la revista especializada considera que "quizás el mayor atractivo para las empresas europeas sea el acuerdo de libre comercio firmado con la UE en el año 2000". Así, recordaban que "posteriormente, se sucedieron acuerdos preferenciales con otros 60 países", lo cual habría atraído grandes inversiones de fabricantes de automóviles como Renault y Stellantis.

En este contexto, The Economist destacaba que "ahora, cada hora salen barcos hacia Europa desde Tánger Med", donde se transportan vehículos fabricados por Renault y repuestos y componentes para otras industrias. Asimismo, "en Kenitra, una zona industrial en las afueras de Rabat, se encuentran Stellantis; Lear, uno de los mayores proveedores de la industria automotriz estadounidense; Faurecia, una empresa europea de componentes para automóviles; y Nexteer, de propiedad china".

De hecho, de acuerdo con los datos recopilados por The Economist, "las empresas automovilísticas han invertido más de 8.000 millones de dólares en Marruecos desde 2012, aproximadamente una cuarta parte de la inversión extranjera total que ha llegado al país en ese período". Además, en 2024 "Marruecos se convirtió en el mayor exportador de automóviles y repuestos a Europa, superando a China y Japón".