Las 50 marcas favoritas de los españoles
Coca-Cola, ElPozo y Campofrío se mantienen como algunas de las marcas de gran consumo más elegidas por los hogares españoles, según el informe Brand Footprint 2026 de Worldpanel by Numerator. El estudio, que analiza la presencia y frecuencia de compra de las principales enseñas del mercado, destaca además el liderazgo territorial de ElPozo, el regreso de Pepsi al ranking de las 50 marcas más elegidas y el crecimiento de las marcas españolas frente a las internacionales. Nestlé, por su parte, vuelve a situarse como el fabricante con mayor presencia en la cesta de la compra de los consumidores. Estas son las 50 marcas que escogen los españoles.
Coca Cola
Coca Cola revalida un año más su título como la marca de bebidas más elegida en España y líder del consumo fuera del hogar, logrando la impresionante cifra de 121 millones de contactos con el consumidor y liderando las compras en comunidades como Madrid, Cataluña, Aragón, Baleares y Cantabria.
La marca murciana se consolida como el referente absoluto en alimentación y la que entra en más hogares españoles (73,2%), sumando 112,5 millones de contactos y liderando las preferencias en siete comunidades autónomas, entre ellas Galicia, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Manteniéndose firme en el podio del Top 3 nacional, esta emblemática firma de alimentación e ibéricos ha logrado crecer este año en contactos (85,4 millones), penetración y frecuencia de compra, liderando con fuerza las cestas en Castilla y León y Cantabria.
Asturiana
Central Lechera Asturiana es la número 1 en Asturias y La Rioja
Danone
Consolidada como uno de los fabricantes con mayor peso en España gracias a su icónica gama de yogures y productos lácteos, la marca destaca especialmente este año al liderar las preferencias de consumo en el País Vasco.
Gallo
Como marca histórica y especialista en el sector de la alimentación en España, continúa siendo el referente indiscutible en pastas secas, salsas y harinas, llevando la tradición de la cocina mediterránea a millones de hogares.
Casa Tarradellas
Destaca dentro del exclusivo Top 10 nacional al ser una de las pocas marcas que ha logrado crecer simultáneamente en sus contactos con el consumidor, su porcentaje de hogares compradores y su frecuencia de compra gracias a sus famosas pizzas y productos cárnicos.
Don Simon
Integrada firmemente en el Top 10 del ranking, esta marca es sinónimo de éxito gracias a la excelente evolución de su catálogo de zumos, vinos y gazpachos, logrando un crecimiento integral en todas las variables analizadas por el estudio.
Puleva
Esta reconocida firma de la industria láctea continúa alimentando a las familias españolas a través de la innovación, destacando por sus leches enriquecidas, infantiles y funcionales adaptadas a las necesidades nutricionales de cada etapa de la vida.
Activia
La conocida gama de lácteos saludables de Danone celebra un gran año al convertirse en la única y gran nueva incorporación dentro del prestigioso Top 10 de las marcas más elegidas por los consumidores en España.
Gallina Blanca
Estos fideos orientales de Gallina Blanca ya supusieron toda una revolución en 2014. En 2015 lo vuelven a ser con su sabor a pollo
Como uno de los principales fabricantes de galletas de Europa, esta marca familiar de origen palentino destaca por su amplísima variedad de productos tradicionales, saludables y sin alérgenos, ganándose la confianza diaria de los consumidores.
Nestlé
El gigante internacional reafirma su extraordinario poder de distribución y preferencia al coronarse, un año más, como el fabricante con mayor presencia general y volumen en la cesta de la compra de los hogares españoles.
Colgate
Manteniendo su sólida hegemonía en el cuidado diario, la multinacional revalida su liderazgo absoluto en el sector de higiene y cuidado personal en España gracias a su constante evolución e innovación en salud bucodental.
Mahou
Con una profunda tradición cervecera, es una de las marcas de bebidas más queridas de España, destacando por su fuerte presencia tanto en las reuniones del hogar como en el sector de la hostelería gracias a su inconfundible sabor.
Esta veterana compañía de charcutería y alimentación sigue siendo un referente en los hogares gracias a su cuidada selección de jamón cocido, embutidos y soluciones listas para consumir que combinan tradición y modernidad.
Bimbo
Líder mundial en panificación, la marca mantiene una enorme capilaridad en el mercado español, asegurando que sus panes de molde, bollería y productos de desayuno lleguen frescos diariamente a miles de puntos de venta.
Azucarera
Como empresa líder en la producción de azúcar y edulcorantes en España, endulza el día a día de millones de consumidores aportando ingredientes esenciales tanto para el consumo doméstico como para la repostería tradicional.
Esta marca española es un referente clave en el sector de la pastelería, bollería y panadería, ofreciendo una amplia gama de productos dulces y horneados que destacan por su competitiva relación calidad-precio en los lineales.
Aquarius
Integrada en la fuerte estructura de bebidas de Coca-Cola, esta marca mantiene una excelente reputación en el mercado español como la opción favorita de refresco e hidratación diaria para perfiles activos y todo tipo de consumidores.
Brillante
La conocida marca de arroz es el aliado perfecto en la cocina actual, destacando por sus revolucionarios vasitos listos para tomar y arroces de alta calidad que facilitan una alimentación rica, rápida y saludable en el hogar.
Formando parte del exitoso catálogo de bebidas refrescantes del país, continúa llenando de color y sabor frutal los momentos de ocio de los consumidores españoles, consolidándose como una opción indispensable en las cestas de la compra.
Alpro
Consagrada como la marca pionera y líder en alternativas vegetales, ofrece una completa gama de bebidas de avena, soja, almendra y alternativas al yogur, respondiendo con éxito a la creciente demanda de alimentación sostenible.
Fairy
La célebre marca de P&G demuestra su imbatible rendimiento al revalidar su título como la marca líder absoluta en el sector de la droguería en España, gracias al alto nivel de confianza que genera su poder antigrasa.
Buitoni
Respaldada por el grupo Nestlé, la marca italiana deleita a los hogares españoles aportando soluciones de alta cocina que van desde pizzas congeladas hasta pastas frescas y masas refrigeradas listas para hornear de forma sencilla.
Navidul
Sinónimo de tradición y maestría en el curado, esta marca especialista en jamones y embutidos de alta calidad se mantiene como una de las opciones cárnicas preferidas por los españoles para sus celebraciones y el consumo diario.
Nescafé
Con una penetración sobresaliente en las despensas, el referente de Nestlé sigue despertando a los consumidores españoles gracias a la alta frecuencia de compra de sus cafés instantáneos y soluciones de café solubles.
Estrella Galicia
La cervecera gallega sigue experimentando una espectacular proyección y arraigo en toda España, destacando por su carácter premium y la innegable fidelidad de unos consumidores que valoran la autenticidad de su receta tradicional.
Lays
Consigue una posición de honor en el informe al coronarse como la marca de alimentación más elegida por los consumidores españoles fuera del hogar, confirmando su liderazgo indiscutible en el segmento de las patatas fritas y aperitivos.
Especialista en el sector de vegetales frescos y listos para consumir, la marca destaca por sus ensaladas en bolsa, ensaladas completas y verduras lavadas, compitiendo de tú a tú en el dinámico mercado de frutas y verduras frescas.
President
Marca de origen francés con gran prestigio internacional, se ha ganado un hueco en la cesta española gracias a su exquisita selección de quesos (como el brie o el camembert) y mantequillas de calidad gourmet para el día a día.
Noel
Esta empresa familiar española de alimentación sigue expandiendo su presencia en el ranking de gran consumo gracias a su variada oferta de charcutería, productos cárnicos, opciones loncheadas y su firme apuesta por las alternativas saludables.
Milka
Con su inconfundible envoltorio morado y su tierno chocolate con leche de los Alpes, esta firma de Mondelez endulza los hogares españoles a través de una amplísima variedad de tabletas, galletas y snacks ideales para toda la familia.
Reina
Líder absoluto en el sector de postres lácteos en España, esta empresa familiar endulza el día de los consumidores con sus natillas, flanes, gelatinas y yogures, apostando siempre por la frescura y la tradición en su elaboración.
Ybarra
Con más de 175 años de historia en el sector de la alimentación, es una marca de total confianza para las familias españolas gracias a la excelente calidad de sus aceites de oliva, mayonesas, vinagres y salsas para acompañar cualquier plato.
Pescanova
Comprometida firmemente con la sostenibilidad del entorno marino, la marca de alimentación congelada y refrigerada es el referente absoluto para los consumidores españoles que buscan pescados y mariscos de calidad listos para cocinar.
Calvo
Como una de las conserveras más importantes y queridas, acompaña la alimentación de los hogares españoles ofreciendo el mejor atún, berberechos y mejillones, destacando por sus innovadores envases que facilitan el consumo directo.
Empresa familiar de alimentación firmemente arraigada en el país, destaca por su histórica e innovadora gama de leche, batidos, aguas minerales y bebidas vegetales orientadas al bienestar, la calidad y la salud de sus consumidores.
Perteneciente a uno de los gigantes mundiales de la cosmética, la marca de la crema hidratante más conocida del planeta destaca en el cuidado de la piel de las familias españolas, consolidando un valor global de marca multimillonario.
Sweeps
Con su mítica tónica y su variada gama de refrescos premium y cítricos, es la marca de referencia obligada en España tanto para el consumo refrescante en el hogar como para la alta coctelería y combinados en hostelería.
Cheetos
La marca de snacks horneados de PepsiCo divierte a grandes y pequeños en el mercado español con sus inconfundibles productos de queso, manteniendo una sólida presencia en los momentos de ocio, meriendas y celebraciones.
Valor
Los maestros chocolateros españoles por excelencia siguen conquistando los paladares más exigentes gracias a la pureza de sus tabletas de chocolate, su icónico chocolate a la taza y sus deliciosos bombones de alta calidad artesanal.
Evax
Como marca líder en el sector de la higiene femenina, acompaña a las mujeres españolas ofreciendo compresas y protegeslips de última generación tecnológica que garantizan la máxima comodidad, seguridad y frescura diaria.
Kaiku
Esta cooperativa láctea destaca en el mercado del gran consumo por su fuerte arraigo regional y su pionera apuesta por la innovación, siendo un gran referente en productos sin lactosa y bebidas saludables a base de café fresco.
Carbonell
La histórica y emblemática firma de aceite de oliva celebra por todo lo alto su regreso al exclusivo ranking de las 50 marcas más elegidas de España, reafirmando el amor de los consumidores por la cocina tradicional y el producto de origen español.
Pepsi
Protagoniza uno de los hitos más importantes del año al regresar con fuerza al ranking Top 50 de las marcas más elegidas en España, impulsada por su excelente acogida en el mercado de bebidas y su potente imagen de marca global.
El refresco mediterráneo por excelencia sigue siendo todo un icono de la cultura gastronómica de España, ocupando un lugar privilegiado en las comidas familiares gracias a su mítica gaseosa, sus tintos de verano y sus refrescos combinados.
La Carloteña
Especializada en asados y productos cárnicos de alta gama listos para consumir, la marca andaluza entra con éxito en el panorama nacional al convertirse en una de las flamantes nuevas incorporaciones al Top 50 de este año.
Royal
Con una presencia histórica en las despensas, la marca de Mondelez es la aliada indispensable de la repostería casera en España, conocida en todos los hogares por su famoso polvo para hornear, gelatinas y preparados de postres rápidos.
Philadelphia
El famoso queso crema untable de Mondelez redondea el año de éxitos en el sector de la alimentación al consolidarse oficialmente como una de las cuatro nuevas e importantes marcas que logran irrumpir en el prestigioso Top 50 nacional.