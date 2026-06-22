El Mago More: 'El 93% de los profesionales no sabe usar la inteligencia artificial'

Hace unos días tomaba un café con mi amigo José Luis Izquierdo, al que todos conocéis en el mundo empresarial y del entretenimiento como el Mago More. Hablando sobre la digitalización de las empresas en España, me soltó una de esas verdades incómodas que te obligan a mirarte al espejo: el 93% de los profesionales no sabe usar la inteligencia artificial. La mayoría se ha dejado llevar por el marketing y utiliza el mayor avance tecnológico de nuestra era como si fuera un simple buscador de internet.

Y es que, como me suele decir More cuando hablamos de negocios: "La inteligencia no es trabajar más horas, es tomar mejores decisiones".

En el mercado actual, la diferencia entre un directivo estresado y un profesional productivo ya no está en las horas que echa en la oficina, sino en saber delegar el trabajo gris. Para entender el abismo que separa a quienes siguen haciendo las cosas a la vieja usanza de quienes dominan la IA, More me puso tres ejemplos del día a día laboral que son pura radiografía corporativa.

Si estás harto de echar horas a lo tonto y no quieres ser parte de ese 93% que usa la IA como un principiante, mi amigo More ha preparado algo especial: haz clic aquí para registrarte en su masterclass gratuita y, solo por ser lector de Libertad Digital, llévate en exclusiva "El Kit de Supervivencia Inteligente", para que la IA empiece a trabajar para ti desde hoy mismo.

1. Prácticas de atención al cliente

Imagina que un cliente clave se queja por el retraso en un pago o un error en un servicio. El profesional que no sabe usar la IA, superado por el estrés, abre ChatGPT y teclea: "Escribe un email para reclamar a este cliente". ¿El resultado? La máquina escupe un texto frío, con tono de abogado rancio ("Estimado señor, por la presente le comunico...") que espanta al cliente y lo pone a la defensiva.

Por el contrario, el profesional que sabe usar la IA no improvisa. Aplica la estructura maestra de More: Rol, Contexto y Formato. Le dice a la IA: "Actúa como un experto en negociación empática pero firme. Redacta un email para un cliente de confianza que se ha retrasado 15 días. El tono debe ser cercano, sin echar culpas, pero dejando claro que necesitamos el dinero ya". En dos segundos, tiene un correo perfecto, persuasivo y humano, salvando la relación comercial sin perder un ápice de profesionalidad.

2. Reportes de análisis de Excel

Llega el cierre de mes. El directivo sin formación tecnológica pierde todo su fin de semana cruzando celdas, sufriendo sudores fríos con el temido error "#REF" y haciendo un trabajo de "picocódigo" puramente mecánico.

¿Qué hace el experto? Conoce el "secreto sucio" de los expertos. En lugar de pelearse con las matemáticas, sube la hoja de cálculo a una herramienta IA como Claude. Le pide a la máquina que actúe como un auditor implacable, que cruce los datos de facturación, encuentre las tres mayores fugas de capital de la empresa y le presente todo en un gráfico interactivo. Trabajo de tres días liquidado en 45 segundos.

Sudar la gota gorda peleándote con celdas y fórmulas en pleno 2026 no es de ser un directivo muy trabajador, es de ser muy poco productivo. Pasa al siguiente nivel apuntándote aquí a la masterclass gratuita de More. Al reservar tu plaza recibirás acceso inmediato a "El Kit de Supervivencia Inteligente" (regalo exclusivo para la audiencia de Libre Mercado) y recupera tus fines de semana.

3. Presentaciones de documentación de marketing

Hay que presentar el nuevo plan de marketing de 50 páginas ante la junta. El que no tiene el método, se traga el PDF entero, pierde su domingo y se queda hasta la madrugada encajando cajas de texto y buscando fotos en PowerPoint que no estén pixeladas.

Quien aplica el método de More, sabe que hay atajos. Sube el documento a una herramienta especializada como Gamma, introduce un simple comando maestro ("Plan de Estrategia Comercial 2026, tono profesional") y deja que la IA resuma, maquete, diseñe y escriba las diapositivas por él. El jefe piensa que se ha gastado una fortuna en un diseñador gráfico, mientras él sale de la oficina a su hora.

El método detrás de la magia

Quienes usan bien la IA en España y consiguen estos resultados no lo han logrado por ciencia infusa; seguramente lo han aprendido en una masterclass con la guía paso a paso de mi amigo More. Han entendido que la tecnología necesita criterio humano, y que no hace falta ser ingeniero informático para que la IA se convierta en tu mejor analista y asistente. Tan sencillo como eso, tan complicado como eso.

Si quieres dejar de ser el secretario de tu propia empresa y pasar al siguiente nivel, hazle caso a More: "Para convertirte en un líder imparable, regístrate a mi masterclass gratuita y consigue totalmente gratis mi guía exclusiva para implementar la IA en tu empresa hoy mismo".

Como me suele recordar More utilizando la famosa frase de Lincoln: "Dame seis horas para cortar un árbol y pasaré las primeras cuatro afilando el hacha". Si quieres dejar de ser el secretario de tu propio negocio y salir del despacho a tu hora, deja de dar hachazos a lo loco frente al ordenador. Regístrate ahora en su masterclass gratuita desde este enlace y reclama tu regalo exclusivo: "El Kit de Supervivencia Inteligente" con los mejores prompts IA para trabajar menos, pero trabajar con sentido.