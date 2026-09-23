Este miércoles se han podido ver de nuevo protestas contra los desahucios por parte de la extrema izquierda por el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años de Madrid que ha sido desahuciada del piso en el que llevaba viviendo más de 70 años y, gracias a que tenía una renta antigua, pagando un precio muy por debajo del que marca el mercado.

El motivo de este beneficio era que la mujer contaba con un alquiler de renta antigua. Sin embargo, lo cierto es que el Tribunal Supremo había explicado que, en realidad, la subrogación de esta renta antigua se había extinguido y, por ello, no tenía derecho a permanecer en esta vivienda. Por ello, cabe preguntarse cómo funcionan los contratos de renta antigua.

Así funciona la subrogación

Este tipo de arrendamiento fue legislado mediante la Ley de Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que data del año 1964 y, según explican desde el despacho Tres-K Abogadas, "se considera alquiler de renta antigua todo contrato de alquiler que se firmara antes de 1985". Al respecto, explican que "estos contratos permitían que el alquiler durara toda la vida del inquilino, e incluso se mantenía durante la vida de su cónyuge, ascendientes y descendientes en los contratos firmados a partir de 1964".

Así, desde este despacho de abogados detallan que los principales derechos de los inquilinos de un alquiler de renta antigua consisten en la posibilidad de mantener su renta —que sólo podría incrementarse de acuerdo al IPC— y el derecho de compra preferente si el propietario quisiera vender el inmueble.

Con todo, en relación con la posibilidad de subrogar los contratos de alquiler de renta antigua, estos especialistas aseguran que sólo se podría producir esta operación si en el año 1995 —cuando entró en vigor la nueva legislación— se hubiera producido únicamente una subrogación. De hecho, estas nuevas subrogaciones sólo podrían producirse a favor del cónyuge del fallecido, los hijos que convivieran con él durante los dos años anteriores o, en su caso, los ascendientes que estuviesen a su cargo y convivieran con él los últimos tres años.

Precisamente, explican que, además del fallecimiento del inquilino, también existen otras causas que pueden suponer la extinción del contrato, entre las que se encuentran la falta de pago de la renta, que el propietario necesite la vivienda para uso propio o uso familiar, que el inquilino pase más de seis meses fuera de la casa durante un periodo de un año sin causa justificada, que el inquilino tenga otro inmueble en la misma localidad, que se vaya a derribar el inmueble, que exista la necesidad de realizar obras de conservación de más del 50% del valor del inmueble y, en último lugar, que el inquilino subarriende la vivienda sin permiso.

Al respecto, en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, relativa a los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985, se explica que la subrogación referida en la ley de 1964 "sólo podrá tener lugar a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento". Asimismo, se establece que "en defecto de los anteriores, se podrán subrogar los ascendientes del arrendatario que estuviesen a su cargo y conviviesen con él con tres años, como mínimo, de antelación a la fecha de su fallecimiento".

Así las cosas, la normativa detalla que "el contrato se extinguirá al fallecimiento del subrogado, salvo que lo fuera un hijo del arrendatario no afectado por una minusvalía igual o superior al 65 por 100, en cuyo caso se extinguirá a los dos años o en la fecha en que el subrogado cumpla veinticinco años, si ésta fuese posterior". Ahora bien, se aclara también que en caso de que el subrogado fuera el cónyuge y, al mismo tiempo del fallecimiento, el arrendatario tuviera algún hijo que conviva con aquél, "podrá haber una ulterior subrogación". Sin embargo, se decreta que "en este caso, el contrato quedará extinguido a los dos años o cuando el hijo alcance la edad de veinticinco años si esta fecha es posterior, o por su fallecimiento si está afectado por la minusvalía mencionada en el párrafo anterior.

Por otra parte, la ley también establece que, tras el fallecimiento de la persona que se hubiera subrogado antes de la entrada en vigor de dicha ley, "sólo se podrá subrogar su cónyuge no separado legalmente o de hecho y, en su defecto, los hijos del arrendatario que habitasen en la vivienda arrendada y hubiesen convivido con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento".

Así, se detalla que "el contrato se extinguirá al fallecimiento del subrogado, salvo que lo fuera un hijo del arrendatario no afectado por una minusvalía igual o superior al 65 por 100, en cuyo caso se extinguirá a los dos años o cuando el hijo alcance la edad de veinticinco años si esta fecha es posterior", incidiendo en que no estarían permitidas nuevas subrogaciones posteriormente. Del mismo modo, la ley establece que tras el fallecimiento de la persona que estuviera ocupando la casa por segunda subrogación "no se autorizan ulteriores subrogaciones".

Así, desde Gaman Real Estate Lawyers explican cuáles son los requisitos generales que se deben cumplir para acceder a la subrogación del contrato. De este modo, se establece que el pariente que quiere acceder a este derecho deberá notificar al arrendador su intención de subrogar el contrato en un plazo de 90 días tras el fallecimiento del beneficiario original, además de que la convivencia con el inquilino fallecido haya sido habitual y en la misma vivienda objeto de alquiler. Para ello, habría que acreditar también esta convivencia y cuál es el parentesco.

¿Un alquiler permanente?

Con todo, cabe recordar que la izquierda ha recuperado en distintas ocasiones la idea de establecer alquileres permanentes de los que se beneficien sus inquilinos durante prácticamente toda su vida. Al respecto, en Libre Mercado hemos informado de que en 2024 la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó un documento en el que, entre otras iniciativas, se incluía establecer el contrato indefinido como contrato por defecto para las viviendas en alquiler.

Del mismo modo, la recién creada Casa 47, entidad estatal para gestionar los inmuebles y los terrenos de titularidad pública, ha puesto en marcha un programa de alquiler "asequible" cuyos contratos podrán tener una duración de hasta 75 años, "con prórrogas continuas siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso a la vivienda", algo que la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha querido vender como alquileres "toda la vida".