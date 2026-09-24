Los falsos amigos de Maricarmen

Cualquiera con corazón lo tendrá metido en un puño al ver a una anciana octogenaria salir desahuciada y en camilla del que fue su hogar setenta años. ¿Cómo pueden suceder cosas así?, se pregunta de buena fe mucha gente de izquierdas, buscando infaliblemente culpables a su derecha: los fondos buitre, la especulación, etc. Todo menos admitir la evidencia de que casos como el de Maricarmen son el fracaso precisamente de la izquierda.

¿Que el derecho universal a una vivienda digna debería ser más importante que el derecho a la propiedad? Qué bien suena, ¿eh? Pero démosle una vuelta: si la propiedad no existiera, si acabáramos con ella, ¿quién quedaría como único responsable de dar casa a todo el mundo? ¿El Estado?

No me gustan los fondos buitre pero no son ilegales. La expropiación masiva de propiedad sí lo es en nuestro país y en cualquiera que no sea comunista. La cuestión es que los que ganan dinero no son responsables de ocuparse de los que lo pierden, excepto por la vía indirecta de los impuestos... sobre la misma propiedad que estamos discutiendo, para empezar a hablar.

Mal puede fiarse Maricarmen ni nadie de que en un paraíso estatal comunista ella tendría casa para siempre cuando en las actuales circunstancias la dejan en la calle. Porque no es verdad que la deje en la calle el fondo buitre, ojo, ese es un relato sesgado porque ningún fondo buitre es Cáritas ni lo pretende. Están para ganar dinero dentro de los límites de la ley, no para hacer política social.

Para eso cobra otra gente que hace otros discursos. Pero que a la hora de llevar esos discursos a la práctica, no la busques. Es la Administración, con todo ese dinero que recauda, con todo ese poder omnímodo que tiene, la que debe responder cuando el sistema falla y aparece una Maricarmen. Para que Maricarmen se quede en la calle y ya está, ¿para qué necesitamos tanto Gobierno de izquierdas?

Los gobernantes no están o no deberían estar para prometer la luna y tratar de ahogar la realidad con regulaciones a cual más absurda, sino para llegar donde no llega el mercado. Y no van a llegar antes poniéndole la zancadilla a este. Para redistribuir la riqueza, primero alguien tiene que crearla. Que más cera que la que arde, no hay. La Administración tiene que actuar para mitigar desigualdades, no para fracasar en el empeño de destruirlas a cañonazos y luego desentenderse gloriosamente de los resultados. Maricarmen ha tenido más suerte de la que probablemente ella misma se cree de que la hayan desahuciado en un lugar donde no gobierna la izquierda. Ningún progre de los que tanto hacen como que la defienden le iba a poner un techo ni un suelo. Ni por unas horas. Ni para invitarla a cenar.