Pisos gratis y expropiar Mercadona, un programa socialista

El año pasado se produjeron en España alrededor de 25.000 desahucios, según datos del Consejo General del Poder Judicial. En muchos de esos lanzamientos concurrieron circunstancias muy dramáticas. Se desalojó a familias con niños y algunas de las personas afectadas se quitaron la vida. Pero hete aquí que el caso de María del Carmen Abascal, una anciana de 87 años, se ha convertido en la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la extrema izquierda, incluidos los amigos de Sumar. No deja de ser curioso que un desahucio en uno de los barrios acomodados de la capital de España haya precipitado lo que no desencadenaron miles de desahucios en zonas como Vallecas o en poblaciones como Hospitalet.

También es muy curioso que los ministros de Sumar amenacen con fumarse el Consejo de Ministros si no está sobre la mesa un "decreto Maricarmen" con medidas como prohibir los desahucios, la prórroga forzosa de los contratos de alquiler o que los llamados fondos buitre no puedan comprar viviendas. El ministro de Cultura de Sumar, el señorito catalán Urtasun, ha hablado incluso de expropiar pisos, propuesta que ha abrazado Podemos como condición sine qua non para votar el decreto. El partido del prófugo Puigdemont, por su parte, ha levantado la bandera en defensa del pequeño propietario y reclama que todo el peso de la ley recaiga sobre los grandes fondos. Capitalismo de butifarra con "mongetes", Convergencia en esencia.

No es en absoluto probable que el Gobierno de Pedro Sánchez logre sacar adelante ninguna medida positiva en materia de vivienda, ni como decreto ni como anuncio. Demagogia, populismo e hipocresía son las recetas clásicas de la izquierda. Ada Colau gobernó en Barcelona entre 2015 y 2023. Durante su mandato subieron los precios, siguieron los desahucios, no se construyó vivienda protegida y no se hizo nada de lo prometido.

El PSOE es más de lo mismo, pero a gran escala. Al final de la pasada legislatura Sánchez prometió que construiría cientos de miles de viviendas sociales y que para ello iba a utilizar terrenos e instalaciones militares en desuso, propiedades del Estado que iban a tener usos residenciales, etcétera, etcétera. Todo mentira. Luego habló de crear una empresa pública que ya existía y a la que se ha cambiado el nombre por el de Casa 47 en alusión al artículo de la Constitución sobre el derecho a la vivienda. Un fraude, una estafa, otro chiringuito sufragado por los impuestos de quienes sudan sangre para pagar el alquiler.

Eso sí, lo de tapar con un desahucio en Madrid el desahucio de 80.000 personas en Ceuta ha sido un puntazo, otro éxito de la propaganda sanchista. Muy lograda también la recreación de la playa del Trampolín en la Puerta del Sol. Lo que no ha colado es que la culpa del desahucio de Maricarmen sea de Ayuso, convertida por la izquierda en una especie de Yoko Ono para todo. La credibilidad del Gobierno está bajo mínimos tras haber exculpado por activa y por pasiva a Marruecos de la invasión de Ceuta. No es en absoluto descartable que el sanchismo afronte la campaña con un programa basado en pisos gratis y en expropiaciones. No sería la primera vez en España que un Gobierno socialista recurre a esos extremos.