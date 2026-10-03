El PSOE te empobreció más de lo que crees

Desde que Pedro Sánchez entrara a la Moncloa por la ventana, en junio de 2018, hasta ahora, el IPCA subió un 27,7%. La culpa principal del incremento de los precios al consumo la tiene el Banco Central Europeo, pues la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Me referí a la lamentable actuación del BCE en un artículo anterior.

El sanchismo-leninismo, sin embargo, agravó la desfavorable evolución de los precios. Por ejemplo, interviniendo innecesariamente en el mercado del alquiler (lo que, en última instancia, encarece sus precios) o estimulando artificialmente la demanda (subida exagerada del salario mínimo, aumento del gasto público) al mismo tiempo que petardea la expansión de la oferta (elevación de la presión tributaria).

Lejos de reconocer error alguno, un sanchista alegaría que, si bien los precios al consumo han subido, los salarios también lo han hecho. El salario medio ordinario, en efecto, se ha incrementado un 28,4% en el mismo período.

Que un Gobierno que se autodenomina "de progreso" haya sido capaz de mejorar el salario medio real menos de un 1% a lo largo de ocho años, es suficiente prueba de que todo en el socialismo es hipocresía e impostura. "Progreso" hay, pero solo para los amigos del poder. El caso es que la realidad es bastante peor.

El salario promedio no es el mejor indicador de la situación de un asalariado típico porque está sesgado al alza por el impacto de las remuneraciones más altas. Por eso, el salario mediano (el que está justo en el medio) es una referencia más útil. Como está justo en medio, una mitad de asalariados cobra más que el salario mediano y la otra mitad percibe menos.

En 2018, el salario mediano era de € 20.100 anuales. De ese monto, había que restar € 1.275 por las cotizaciones sociales a cargo del empleado. De la cifra neta, € 5.550 quedaban exentos por ser el "mínimo personal". La base imponible para un adulto soltero, sin hijos ni mayores a cargo, quedaba en € 13.253. Aplicando los tramos correspondientes, el IRPF sumaba € 2.558. En el bolsillo quedaban € 16.245.

Repitiendo el ejercicio para 2026, en el bolsillo quedan € 20.294, un 24,9% más que en 2018. De mano, eso es menos que la inflación del 27,7%. El salario neto de bolsillo aumentó menos que el salario bruto porque el Gobierno "de progreso" decidió empobrecerte: te subió las cotizaciones sociales (el MEI del ruinoso exministro José Luis Escrivá) y se negó a subir con la inflación el mínimo personal, que sigue en € 5.550 desde 2015. En nombre de la "justicia social", el tipo medio efectivo del IRPF para alguien que cobra el salario mediano pasó del 12,7% al 14,9%. Para alguien con personas a cargo el resultado es más adverso.

Supongamos el caso más benévolo: esa misma persona compró un piso en junio de 2018, con una hipoteca de € 125.000 a 25 años, a un tipo de Euríbor + 0,5%. En 2018, los intereses de la hipoteca rondaban los € 400 anuales. Como desde entonces el Euríbor subió del -0,18% al 3,247% (media de septiembre), aunque haya amortizado € 40.000 del capital, el sufrido asalariado ahora paga € 3.200 de intereses.

Los salarios medianos, netos de cotizaciones sociales e IRPF, que mencioné antes, quedan reducidos a € 15.845 en 2018 y a € 17.100 en 2026 cuando les restamos los intereses anuales de la hipoteca. Una subida de apenas 7,9%.

Empecé el artículo diciéndote que la inflación acumulada desde 2018 es del 27,7%. Por lo tanto, esos € 17.100 de 2026 equivalen a € 13.400 de 2018.

Si comparas estos € 13.400 con los € 15.845 de 2018, que son euros con un mismo poder adquisitivo, encuentras una pérdida del 15,5%. Para tener el mismo poder adquisitivo que en 2018, el salario neto de impuestos e intereses de 2026 tendría que ser € 3.100 anuales mayor. Esa es la medida en la que te empobreció el PSOE.

Cuando vas al supermercado y notas que el dinero te alcanza para comprar menos o que hay cosas que ya no puedes permitirte, no es una sensación "subjetiva", como diría el ministro Grande-Marlaska. Es que un Gobierno "de progreso", una vez más, te empobreció.