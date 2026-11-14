Ada Colau propone copiar el "¡exprópiese!" chavista

Frente Amplio. El nombre con que se presentan los comunistas a las elecciones es nuevo; las ideas, no. Haciendo buena aquella frase que se adjudica erróneamente a Einstein ("hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes es un síntoma de locura"), los comunistas insisten en cobrar más impuestos a los ricos y en disfrazar de "justicia social" su obsesión por los propietarios a quienes quieren cobrar un tributo por "acumulación de vivienda".

El impuesto a los ricos gravaría con un 2% los patrimonios netos superiores a 1 millón de euros y con un 3% a los que excedan los 50 millones de euros. Esos tipos, que pretenden mostrarse como moderados, son altísimos, porque se suman a la depreciación que provoca la inflación.

Si España, con su Impuesto Temporal de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas, es el único país europeo con un tributo de este tipo, en lugar de reforzarlo, como quiere el FA, habría que suprimirlo por completo. Porque estos impuestos expulsan a los ricos españoles, dándoles incentivos para trasladar su patrimonio al exterior, y previenen la llegada de ricos del exterior. Una política sensata buscaría exactamente lo opuesto.

Cuando los depósitos bancarios se marchan al exterior, los bancos españoles pierden recursos y su capacidad para dar crédito disminuye. Cuando se van activos financieros, los mercados españoles pierden liquidez y profundidad, dificultando a las empresas la posibilidad de emitir títulos de deuda o colocar sus acciones para financiarse y crecer. Al dificultar la capacidad local para financiar nuevas inversiones, se debilita la creación de empleo. Al final, en lugar de "castigar" a los ricos, los verdaderos perjudicados son los que no pueden escapar de las políticas empobrecedoras y se quedan con menos oportunidades laborales.

Es muy probable que varios dirigentes comunistas tengan hasta tres viviendas, porque su propuesta es golpear a quienes tengan cuatro o más. Su intención es imponer un tributo del 10% anual sobre el valor de la vivienda. Si el propietario es una empresa, el impuesto se aplicaría desde la primera unidad.

Evidentemente, nadie estaría dispuesto a pagar un 10% anual, porque en diez años podría comprar otro piso. Solo habría dos formas de escapar del impuesto: vender las propiedades o alquilarlas a "precios asequibles". Lo de alquilar a "precio asequible" conllevaría un gran riesgo: el Gobierno definiría qué es "asequible", lo que en general significa un precio inferior al de mercado. Alquilar sería una inversión antieconómica.

Ada Colau, candidata a presidente del FA, dijo que 13 fondos de inversión tenían 100.000 viviendas. Tomemos el dato como cierto, supongamos que una parte de los fondos decide salir de España (vendiendo los pisos) y sumemos un número determinado de viviendas que los particulares también pondrían a la venta. ¿Qué ocurriría?

Se produciría una reacción desordenada en el mercado, con caídas de precios de todos los inmuebles. Muchos verían que sus hipotecas valdrían más que el piso, incentivando la morosidad. A su vez, los bancos necesitarían reforzar su capital por la pérdida de valor de las garantías. Mayor morosidad y necesidad de reforzar su capital confluirían en limitar la capacidad para prestar de los bancos: aun con la bajada de precios sería difícil conseguir una hipoteca. Paradójicamente, se beneficiarían los "ricos" que podrían comprar viviendas baratas y ponerlas a nombre de sus hijos o sobrinos, por caso.

Lo peor es que incluso en el caso extremo en que esas 100.000 viviendas se vendieran, la crisis de la vivienda apenas mejoraría dado el déficit de 800.000 viviendas o más. Y por alcanzar ese impacto limitado se dislocaría el sistema financiero, se empobrecería a las familias y el crédito para autónomos y pymes se haría muy escaso. Lo que viene siendo hacer un pan como unas tortas.

"Los ricos tendrán que pagar, pagar y pagar", dicen los candidatos comunistas. El verdadero mensaje es para los españoles, de todo nivel de ingreso: "os vamos a empobrecer, empobrecer y empobrecer". Podría ser todavía peor. Para enardecer al puñado de marginales que la escuchaba, Colau dijo que no le temblaría el pulso, pronunciando a continuación esa palabra de cuatro sílabas tan del gusto comunista: "¡Exprópiese!".