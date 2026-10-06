Construcción industrializada, la solución para acelerar la oferta de vivienda

La necesidad de incrementar la oferta de vivienda está llevando al sector de la construcción a explorar nuevas fórmulas capaces de reducir los tiempos y costes de ejecución sin renunciar a la calidad. Entre ellas, la construcción industrializada se perfila como una de las principales vías de transformación del modelo tradicional de edificación.

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM) está impulsando activamente esta evolución, junto con la rehabilitación de edificios, mediante programas de formación, encuentros profesionales y la elaboración de documentos técnicos destinados a facilitar la implantación de sistemas industrializados en España.

La principal diferencia respecto al modelo convencional está en trasladar buena parte del proceso constructivo desde la obra a entornos industriales controlados. Los componentes se fabrican en taller y posteriormente se trasladan al emplazamiento para su ensamblaje, un sistema conocido como offsite. Este cambio permite reorganizar los procesos de construcción y abre la puerta a una mayor planificación, precisión y control.

Construir más rápido y con mejor garantía

Una de las principales ventajas de la industrialización es la reducción de los plazos de ejecución. La fabricación simultánea de distintos elementos en un entorno de fábrica permite acortar los tiempos de obra y hacer más predecible el proceso de construcción.

A ello se suma un mayor control sobre la calidad. La fabricación industrial facilita la estandarización de determinados procesos y acabados y permite realizar controles en condiciones más estables que las habituales en una obra convencional.

El modelo también puede contribuir a una construcción más sostenible. La producción controlada de componentes permite optimizar materiales y procesos y reducir la generación de residuos. Al mismo tiempo, la planificación industrial puede favorecer un uso más eficiente de los recursos y del consumo energético.

Estas características cobran especial relevancia en un contexto en el que el sector afronta, además, una creciente dificultad para encontrar mano de obra especializada. La industrialización no elimina la necesidad de profesionales cualificados, pero modifica sus funciones y desplaza parte del trabajo desde la ejecución artesanal en obra hacia la planificación, fabricación, coordinación y control de procesos.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, el portavoz del COAATM y director gerente de Grupo Aparejadores Madrid, Felipe Aparicio Jabalquinto, remarca que actualmente "desde modelos de construcción industrializada podemos afrontar la generación de edificios con características particulares y ajenos a cualquier similitud a otros que hayan sido generados con la misma técnica", desmintiendo las posibles sospechas de homogeneidad en el estilo. Explica que "podemos sacar de la factoría, de producción, una vivienda prácticamente terminada, módulos simplemente para ensamblar o componentes menos finalizado pero que también ensamblados nos permiten dar un ritmo distinto a la construcción". Así, este sistema permite que "el tiempo de construcción se pueda llegar a reducir casi un 50 %". Aparicio también subraya que "en la industrialización, si es muy intensa, se invierte mucho más tiempo en el diseño previo para tener todo perfectamente pautado y que salga de la producción directamente ya para ser puesto en obra".

Un nuevo perfil para el aparejador

La transformación del sistema constructivo está teniendo también consecuencias sobre las competencias de los técnicos de la edificación. En el modelo offsite, el aparejador amplía su papel tradicional para participar en la gestión de procesos industriales, el control de calidad en fábrica, la coordinación logística y el montaje de los componentes en obra.

En este escenario, herramientas digitales como la metodología BIM adquieren una especial importancia, al permitir coordinar información, procesos y agentes desde las primeras fases del proyecto hasta la fabricación y ejecución. El COAATM está canalizando buena parte de su actividad en este ámbito a través de iniciativas destinadas tanto a la divulgación como a la capacitación de los profesionales.

SIM 2026: una semana para analizar el futuro de la edificación

Una de las principales citas del calendario es SIM 2026, la Semana de la Industrialización de Madrid, organizada por el Colegio junto con el Digital Construction Hub.

El encuentro se celebrará del 13 al 16 de octubre de 2026, con una jornada técnica adicional prevista para el 20 de octubre. El programa aborda la construcción offsite desde cuatro perspectivas: Pensar, Fabricar, Investigar y Aplicar.

La iniciativa reúne a profesionales, empresas y expertos nacionales e internacionales para analizar cómo avanzar en la industrialización sin convertir la edificación en un modelo uniforme. Bajo el lema «Industrializar sin uniformar», el programa incorpora la participación de especialistas internacionales como Darren Richards, referente en metodologías DfMA, así como de estudios de arquitectura como Morph Estudio y Ortiz León Arquitectos.

Más allá de las novedades tecnológicas, este tipo de encuentros pretende poner en común experiencias y soluciones que permitan trasladar la industrialización de proyectos concretos a una transformación progresiva del conjunto del sector.

Formación especializada para el nuevo modelo

La capacitación de los profesionales constituye otro de los pilares de la estrategia del Colegio. A través de su Fundación Escuela de la Edificación, desarrolla el Curso de Técnico Especialista en Construcción Industrializada, un programa dirigido a arquitectos técnicos e ingenieros que buscan especializarse en este ámbito.

La próxima convocatoria se desarrollará entre el 27 de noviembre de 2026 y el 26 de junio de 2027, en modalidad a distancia, con clases los viernes por la tarde y los sábados por la mañana.

El programa se estructura en seis módulos que recorren las distintas fases y áreas de conocimiento vinculadas a la industrialización: desde los fundamentos y el análisis de sistemas constructivos hasta la fabricación de componentes, el entorno BIM, la sostenibilidad y la gestión de proyectos.

El precio general del programa es de 3.750 euros, mientras que los profesionales colegiados pueden acceder a una tarifa de 3.150 euros.

Medir la industrialización para facilitar su expansión

La transformación del sector requiere también herramientas que permitan comparar sistemas, evaluar proyectos y generar criterios comunes. En este sentido, el Colegio trabaja en la elaboración de informes y documentos sobre los distintos grados de industrialización, en colaboración con entidades económicas y universitarias.

La estandarización de criterios puede facilitar la evaluación técnica de los proyectos y contribuir a que las entidades financieras dispongan de referencias para analizar este tipo de operaciones. Se trata, en definitiva, de avanzar hacia un lenguaje común que permita medir y clasificar el grado de industrialización de una construcción.

De la obra tradicional a la fábrica

La construcción industrializada supone un cambio que va más allá de incorporar nuevos materiales o tecnologías. Implica modificar la propia organización del proceso constructivo: diseñar pensando en la fabricación, producir componentes en un entorno controlado, transportarlos hasta el emplazamiento y coordinar finalmente su ensamblaje.

Para el sector de la edificación, esta evolución representa una oportunidad para afrontar algunos de sus principales retos: reducir plazos, controlar costes, mejorar la calidad, disminuir residuos y responder a la escasez de determinados perfiles profesionales.

En este proceso, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid está reforzando su papel como agente de formación y divulgación de la industrialización. La combinación de capacitación profesional, encuentros especializados e instrumentos técnicos busca acompañar a los profesionales en un cambio de modelo que está trasladando parte de la actividad constructiva desde la obra hacia la fábrica.

El objetivo último es que la industrialización deje de ser una alternativa limitada a determinados proyectos y se consolide como una herramienta más dentro de la respuesta del sector al desafío de aumentar y acelerar la oferta de vivienda.