Los alimentos que más han subido de precio desde que Sánchez es presidente
Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la cesta de la compra ha acumulado fuertes subidas. Algunos alimentos han llegado a duplicar su precio y otros registran incrementos cercanos al 80% según el IPC del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La carne fresca, refrigerada o congelada acumula una subida del 47,7% en los últimos ocho años.
Lechugas, acelgas y otras hortalizas de este grupo han aumentado sus precios un 47,8%.
Zanahorias, cebollas, puerros, alcachofas, espárragos, rábanos y nabos acumulan fuertes incrementos de precio, con una subida del 49%.
Ponerle salsa a la vida también es más caro. El grupo de la sal, condimentos y salsas acumula una subida del 49,6%.
Naranjas, mandarinas, limones y otros cítricos han aumentado sus precios un 51,5% en los últimos ocho años.
La leche entera tampoco escapa a la escalada de precios y acumula un incremento del 53,3%.
La mantequilla y otras grasas derivadas de la leche acumulan una subida del 53,8%.
La harina cuesta ahora un 53,9% más que cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.
La patata, uno de los productos básicos de la cesta de la compra, acumula una subida del 58,3%.
Los mejillones, berberechos o navajas en conserva; los langostinos, gambas o pulpo cocido y los preparados como los aros de calamar rebozados o las croquetas de marisco han aumentado su precio un 60,1% desde junio de 2018.
El chocolate y el cacao también se han disparado. Su precio acumula una subida del 61,9%.
Exprimiendo el bolsillo: los zumos se encuentran entre los alimentos que más han subido de precio, con un incremento acumulado del 73,4%.
Fresas, frambuesas, arándanos y otras bayas acumulan una subida del 81,2%. Todo un lujo en pequeño formato.
El precio de los huevos se ha disparado un 91,2% y se queda a las puertas de duplicarse.
Las legumbres verdes ya no son tan humildes y lideran la escalada de la cesta de la compra. Son el alimento que más se han encarecido desde junio de 2018 y su precio acumula una subida del 105,4% en ocho años.