Minas para el que venga

Hay gobernantes que no sólo administran mal sino que, cuando atisban su final, se dedican a plantar minas de detonación retardada con la única misión de que el estallido le reviente en la cara al siguiente. El sanchismo agonizante ha perfeccionado esta ingeniería del desastre hasta convertirla en método. Mientras Moncloa vive instalada en un perpetuo tacticismo electoralista, usando el BOE como trinchera, la economía real acumula tensiones insostenibles. Así que deja un solar. Más exactamente, prepara un doble patíbulo económico en dos dolorosos frentes: el mercado inmobiliario y las cuentas públicas.

El rechazo en el Congreso, este viernes, de los llamados decretos Maricarmen, por la propia insostenibilidad de un texto ideado desde el dogma y el sectarismo, firma el certificado de defunción de una política de pretendido control de los precios que desconfía del propietario y del promotor. La premisa económica es elemental y terca, por mucho que la nieguen en los Consejos de Ministros. Cuando se interviene el mercado, se destruye la seguridad jurídica, se ahuyenta la inversión y el resultado inmediato es el desplome de la oferta con el consiguiente aumento de los precios, exactamente lo contrario de lo que se dice que se pretende. Exactamente lo que se venía haciendo. Exactamente lo que se ha pretendido con estos dos decretos.

Pero como el daño de este intervencionismo cuesta de hacerse visible en la realidad social, la izquierda explota el malestar con una desvergüenza proverbial. Ahí tenemos el circo mediático montado con casos particulares, como el desahucio de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años, convertido por la factoría de agit-prop gubernamental en el clavo ardiendo con el que justificar lo injustificable y tapar el fracaso absoluto de las intervenciones anteriores, suyas o heredadas pero mantenidas tras ocho años en el poder.

Pero si el desbarajuste inmobiliario es grave, la situación de la hacienda pública roza lo temerario. El segundo detonador de esta bomba de relojería es la escalada de la rentabilidad del bono a diez años, que ya supera el 4%, en máximos de más de una década. En diciembre de 2020, el Tesoro llegó a colocar deuda a diez años con interés negativo y el bono rozaba el 0%; hoy paga más del 4%. Y no es solo el diez años: toda la curva, del tres al treinta años, cotiza ya entre el 3,4% y el 4,6%, cuando entonces los inversores pagaban por prestarle dinero al Estado a corto y medio plazo. Durante años, el Gobierno ha vivido en una borrachera de gasto crónico, financiando sus ineficiencias políticas y su clientelismo a golpe de déficit desbocado, confiando en que el dinero gratis duraría para siempre. Ya no hay barra libre. Los tipos los marca el mercado, pero el volumen de deuda lo decide el Gobierno, y ahí no hay excusa que valga: desde que Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, la deuda pública ha crecido en más de medio billón de euros, hasta el récord de 1,76 billones. Refinanciar esa montaña a tipos cada vez más altos tiene un precio: la factura de intereses rompió en 2025 por primera vez la barrera de los 40.000 millones y consume ya una porción obscena de los recursos del Estado, que gasta más de cuatro euros en intereses por cada euro que invierte.

La deriva fiscal de España es un imán para una tormenta financiera de proporciones épicas que puede estallar en cualquier momento y poner coto, de forma implacable, a la orgía de despilfarro de un Ejecutivo que se ha negado no sólo a cuadrar las cuentas, sino simplemente a hacer presupuestos. Así que mejor que le estalle al siguiente.

Aquí radica la verdadera naturaleza de la herencia que le dejarán al próximo gobierno. Le legarán un mercado de vivienda estrangulado en las denominadas áreas tensionadas por años de intervencionismo y unas cuentas públicas hipotecadas hasta las cejas. No es torpeza, es método. El populismo, en este caso de izquierdas, necesita dos ingredientes: una causa social que explotar mediáticamente y una bomba de relojería que estalle en manos ajenas.

La causa es la vivienda; la bomba, el gasto público y la refinanciación de la deuda. La jugada consiste en abandonar el Gobierno justo cuando la mecha encendida de los tipos alcanza la dinamita de la deuda, con la población enervada por una causa que la distraiga de las responsabilidades de quien encendió el fuego. Después, los recortes inevitables llevarán la firma del recién llegado. Ya conocemos el truco: Franco lleva medio siglo muerto y Sánchez ocho años en el poder, pero el culpable de todo sigue siendo el primero.

Pero lo más cínico, la traca final de este sainete, está por venir. Cuando pierdan el BOE, cuando abandonen los ministerios y tengan que pisar el suelo áspero de la oposición, esa misma izquierda que ha reventado los precios de la vivienda y ha endeudado a varias generaciones se echará a la calle. Los veremos manifestándose, organizando algaradas, agitando sindicatos y berreando con megáfonos contra los mismos problemas estructurales que ellos mismos han creado y cultivado con mimo durante años. Reclamarán soluciones inmediatas a los desastres de su propia cosecha, intentando bloquear en la calle lo que ya no pueden destrozar desde el poder. Una huida hacia adelante tan ruin como previsible con la que pretenderá volver al poder en dos años.