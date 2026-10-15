El fiasco como fin último

Lo trágico del título parece la razón de ser de nuestro actual Gobierno. Puede ser, y de hecho así ha sido la historia, el camino que discurre un gobierno cuando considera que todo está perdido. Entiendo lo de "todo" salvo lo de mantenerse en el poder, con cargo al bien de la Nación y de sus gobernados.

Los famosos dos Reales Decretos-Ley que tras aprobarlos el Consejo de Ministros fueron rechazados por el Congreso, sí que consiguieron insuflar en la sociedad una incertidumbre, a la que siempre se le añade el riesgo, que es lo que menos puede desear ese mundo complejamente regulado de arrendadores y arrendatarios.

En contra de proclamas y palabrerías oficiales, más perniciosas si se considera la alta sensibilidad de la que presume nuestro Gobierno, cuando sobre el tapete está la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, para atender a las apremiantes necesidades que se muestran claramente en el mercado, la cruda realidad despierta al más dormido.

Esa cruda realidad nos muestra que, ya en 2021 hubo un compromiso del Gobierno español con la Unión Europea para que, de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pudieran construirse 20.000 viviendas en alquiler social en las condiciones enunciadas en el párrafo anterior.

Pero en la España de Sánchez una cosa son las promesas y otra bien distinta la realidad material, y no sólo material sino política y social. De aquí que hace tan sólo dos meses se pidiera a la Comisión Europea una modificación de aquel compromiso por haber constatado que no sería posible alcanzarlo, y por ello se solicitaba una reducción del mismo, pues las viviendas que se podrían constituir no superarían las 15.718.

Esta reducción supone una cuantía de 4.282 viviendas de las propuestas que no verán la luz; y eso suponiendo que lleguen a verse realmente las algo más de quince mil viviendas del plan enmendado. Por ello, para la Comisión Europea sigue siendo válida la cifra comunicada de 15.718, que es la última modificación acordada a propuesta del Gobierno.

En su coherencia, el Ministerio de Economía ha pedido el último desembolso de las ayudas concedidas del Programa tantas veces mencionado por un importe de 25.861 millones, completando con ello la cifra final de 101.300 millones, lo que supone una renuncia al 37,85% de la cifra total de 163.000 millones reservados para España.

Prefiero omitir que la justificación del ministro de Economía al hecho en sí de la renuncia se atribuye a que las condiciones de los créditos en el mercado internacional eran más favorables para España que las de los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, para el destino establecido de alquiler social…

Entre tanto, el Banco de España ha hecho su propio cálculo del déficit de viviendas, encontrando como razón más justificativa para ello que, hasta el mes de junio último, el ritmo medio de viviendas comenzadas fue de 120.000 al año, cuando sólo se están entregando unas 80.000, lo cual ha supuesto un descenso en viviendas terminadas respecto a los últimos años.