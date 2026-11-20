Por razones puramente estadísticas, aparece en el título el término privación, cuando bien habría podido incluir un término más al uso como podría haber sido pobreza. Ambos casos, expresivos de una incapacidad, no elegida sino forzada, para el acceso a bienes, servicios o actividades de carácter básico para una vida digna.

¿Hasta dónde llega el sistema, afectando la libertad individual, para hacer que este resultado le sea inevitable al ciudadano? Es bien cierto que los gobiernos suelen estar muy inclinados a intervenir, con el ingenuo fin de fijar reglas asegurando una vida en común sin conflictos, para una subsistencia pacífica.

Sin embargo, también son frecuentes las atribuciones a la intervención reguladora del Estado/Gobierno, la causante de muchos males que hubieran podido evitarse, con otras normas, o incluso sin normas, porque los mercados libres tienen una gran capacidad para autorregularse.

Son muchos los casos en los que la intervención de la autoridad pública es la causante de los desequilibrios que, de otro modo, se habrían equilibrado por los propios actores del mercado en libertad. No olvidamos el gran trastorno reciente en el mercado inmobiliario como consecuencia de la regulación.

A la hora de las opciones de más o menos libertad, debemos considerar que el ser humano, en esencia, es creado libre, y es en libertad donde desarrolla sus capacidades, que de otro modo podrían estrangularse por fuerza de la regulación.

Si la libertad política es diferente entre países, nada extraño resulta que algo semejante ocurra con la libertad económica. Así, el Instituto de Estudios Económicos, y sobre datos de la Fundación Heritage para el año 2026, considerando 100 el valor índice medio del conjunto de países de la OCDE, encontraríamos la Unión Europea con un índice de 99,4 y España arrojaría un valor de 93,1 —el noveno por la cola—. Un total de cuarenta y tres países singulares y dos comunidades, la OCDE y la Unión Europea, con distintos niveles de libertad económica.

Así las cosas, y analizando los datos de Eurostat sobre Privación Material en la Unión Europea, el período 2018-2025 muestra una ligera mejoría pasando del 9,0% de la población afectada en el primero de los años, para pasar en el último a un porcentaje del 8,0%.

Contrariamente, durante el Gobierno de Pedro Sánchez, el 9,1% de los españoles afectados por privación material en 2018 empeoraron su situación en 2025 alcanzando un 9,3%. Menor libertad y mayor presencia del sector público pueden ser la causa del empeoramiento.

Es bien cierto que, en los datos sobre libertad económica, se incluían los sectores privado y público. De aquí que las cifras, y el orden entre las mismas, de ese conjunto de países se alteren cuando analizamos no tanto la libertad económica, propia de ambos sectores económicos, sino la libertad de empresa, más propia del privado.

En este caso, mejora sensiblemente España, con un índice —102,2— superior al de referencia, ocupando el puesto decimonoveno de los de mayor libertad de empresa, frente al puesto noveno, de los de menor libertad económica, cuando en el cómputo se incluían los sectores público y privado.