Destacar sí, pero para mal

El Tribunal de Cuentas Europeo ha venido a deshacer el equívoco de que no se nos considera debidamente en los foros europeos, considerando como premisas el tamaño de país y el de su economía. Bien que no estuvimos en el origen, por razones de sobra conocidas, pero solicitada y admitida nuestra incorporación, parece evidente que lo importante es la Nación, en sí misma considerada, y dado que somos una Unión, en la que predominan los valores como europeos y democráticos, a fortiori debemos suponer como asumidos y compartidos aquellos valores, propios de la Comunidad Europea, hoy Unión Europea.

¿A qué vienen estas consideraciones? Simplemente, a que somos miembros en su significado íntegro, es decir, con los derechos y con las obligaciones que, como miembros, debemos asumir sin restricciones y colaborar para su cumplimiento. Esta es, entre otras posibles, la razón de que a los españoles nos afecten en su integridad más plena, las decisiones de los órganos diversos que conforman el ámbito de competencias del gobierno de la UE y de sus Tribunales en las que les son propias.

Por ello, y aquí viene la razón de ser de nuestra preocupación en estos precisos momentos: ¿cuál es la opinión del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la actitud de España como beneficiaria de los Fondos Next Generation, de los que ha sido asignataria? Tales Fondos se constituyeron y así se publicitaron, para ayudar a las economías de los países de la UE a realizar las mejoras productivas necesarias, que devinieran en una mayor eficiencia y también mayor eficacia, logradas como resultado de las reformas pertinentes para tal efecto. Reformas pertinentes a realizar fundamentalmente en el sector privado de la economía, a fin de evitar duplicidades y, en su relación con el Sector Público, una mayor racionalidad de los procesos administrativos y burocráticos, acompañados de una mayor simplicidad de los mismos.

De aquí surge la extrañeza del Tribunal de Cuentas Europeo, al constatar que España es el país que mayor cantidad ha absorbido de los Fondos mencionados, por una cuantía de 11.033 millones de euros, para mejorar su estructura administrativa, cuando Italia lleva asignados, para mejorar su Administración, 2.000 millones menos, aunque el total de fondos asignados al país será el doble de los asignados a España. Incluso a Portugal y Francia se les han asignado, para idénticos fines de mejora de su Administración, un total de 951 millones y 831 millones, respectivamente.

En los países examinados, las reformas se centraron fundamentalmente en la digitalización, mientras que las insuficiencias y debilidades estructurales no llegaron a abordarse, de aquí que no más de un tercio de las medidas auditadas concluyeron en resultados satisfactorios. Se destaca por Bruselas que puede ocurrir, y de hecho ocurre en ocasiones que, parte de los Fondos atribuidos a la Administración hayan podido terminar en empresas privadas por subcontratación parcial de aquella con entidades privadas de servicios, pero la transparencia no es suficiente para satisfacer tal información; aunque, en el caso español, el Gobierno proclame que la transparencia es su característica. Destacarnos como incumplidores no era lo que deseábamos.