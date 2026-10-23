Asturias no quiere que Sánchez decida sobre sus salmones tras el caos del lobo

El Gobierno de Asturias no quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez incluya a los salmones en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) a pesar de que ha prohibido totalmente la pesca de esta especie y la tradicional subasta del campanu para proteger a las poblaciones que todavía remontan los ríos asturianos. ¿Y por qué el Principado no quiere blindar legalmente a sus salmones a nivel nacional? Porque después de la experiencia del lobo, desconfían profundamente de que el Gobierno de Pedro Sánchez tome el control de sus peces desde Madrid.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ya anunció el pasado julio que solicitaría al Ministerio para la Transición Ecológica que paralizase la tramitación para incluir al salmón atlántico en el Lespre. La razón es que Asturias considera que meterlo en ese listado limitaría la capacidad de la Comunidad Autónoma para desarrollar una "gestión activa" de la especie.

Y esta desconfianza tiene un precedente muy concreto: el lobo. Cuando se incluyó en el Lespre en 2021, Asturias y el resto de CCAA se quedaron sin los cupos de extracción que les permitían controlar las poblaciones para mantener un equilibrio entre el depredador y el desarrollo de la ganadería extensiva.

Aunque la Unión Europea rebajó el nivel de protección del lobo de "estrictamente protegido" a "protegido" y, en consecuencia, España tuvo que sacar del listado de especies protegidas a los lobos del norte del Duero, la situación está lejos de resolverse. En junio de este año, la mayoría de las comunidades autónomas respaldó un informe que consideraba favorable el estado de conservación del lobo y que abría la puerta a su caza controlada. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica votó en contra. Así que, aunque el marco legal ha cambiado, el enfrentamiento entre el Ministerio y las autonomías continúa.

El salmón: rechazo a la tutela estatal

Es precisamente ese escenario el que Asturias quiere evitar con el salmón atlántico. El Principado sostiene que la recuperación de la especie requiere restricciones, pero considera que debe ser la propia comunidad la que determine cómo aplicarlas.

La propuesta de prohibir la pesca deportiva durante toda la temporada de 2027 responde a esa estrategia. Tras una campaña con capturas muy reducidas, el Gobierno regional ha decidido cerrar por completo la actividad, incluyendo la captura del primer salmón de cada cuenca para la tradicional subasta del campanu.

Pero lo que el Principado tiene muy claro es que quiere conservar la capacidad de adaptar las medidas de protección dependiendo de la evolución de los salmones, apoyándose en los censos reproductores, la densidad de juveniles, los remontes y otros indicadores científicos. Y todo eso podría quedar sumamente restringido si el salmón acaba en el Lespre.