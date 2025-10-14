El COEM recibe el sello de calidad Madrid Excelente

La presidenta del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), Dra. Marisol Ucha, ha recibido de manos de Elena Mantilla, directora general de Madrid Excelente el sello de calidad que entrega la Comunidad de Madrid al COEM en reconocimiento a la excelencia en la gestión, el compromiso social y la mejora continua de esta institución.

Durante la jornada se ha visitado a las instalaciones del COEM y se ha celebrado un encuentro con el equipo del Colegio, además de con distintos representantes de otros colegios profesionales y empresas colaboradoras. Asimismo, se ha puesto en valor la labor del COEM como referente en la promoción de la salud bucodental y la formación continuada de los profesionales del sector.

El Colegio, fundado en 1930, impulsa a través de su Fundación COEM programas solidarios y educativos dirigidos a mejorar la salud oral de los colectivos más vulnerables, como la Clínica Solidaria de la Cañada Real o el Proyecto Refugiados, entre otros.

La presidenta del COEM, Dra. Marisol Ucha, destacó que: "Recibir el sello Madrid Excelente es un reconocimiento que nos llena de orgullo y, al mismo tiempo, nos impulsa a seguir trabajando con la misma dedicación y compromiso que caracteriza al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región.

Este distintivo avala nuestra labor en materia de calidad, transparencia y servicio a la sociedad, y refleja el esfuerzo de todo el equipo del COEM por ofrecer una gestión moderna, responsable y centrada en las personas. Quiero agradecer a la Comunidad de Madrid y a Madrid Excelente por este reconocimiento, que supone una motivación adicional para continuar mejorando cada día y seguir siendo un referente de excelencia en el ámbito profesional y sanitario. Este sello no solo pertenece al COEM como institución, sino a todos los colegiados y colegiadas que con su trabajo diario contribuyen a fortalecer la odontología madrileña y a mejorar la salud bucodental de nuestros pacientes".

Por su parte, en su intervención la directora general de Madrid Excelente, Elena Mantilla subrayó que "el COEM es un ejemplo de cómo una institución profesional puede combinar la calidad asistencial, la formación continua y la responsabilidad social. Su trabajo contribuye directamente a mejorar la salud y el bienestar de los madrileños".

El sello Madrid Excelente pone de relieve la apuesta del COEM por una gestión orientada a la mejora continua, la transparencia y la satisfacción de sus colegiados y pacientes. La institución ha implementado en los últimos años políticas de calidad y de protección al medio ambiente que abarcan desde la digitalización de sus procesos administrativos hasta la promoción de prácticas responsables en el ejercicio profesional. Estas acciones refuerzan su compromiso con la innovación, la ética y la excelencia en el servicio, contribuyendo a consolidar la confianza de la sociedad en la profesión odontológica. El acto concluyó con un cóctel de networking entre los asistentes.

Sobre COEM

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región (COEM), fundado en el año 1930, es una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad par a el cumplimiento de sus fines, que se rige por la Ley de Colegios Profesionales y por sus propios Estatutos. El ámbito territorial del Colegio comprende la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo. Desde 2015 tiene su sede social en el número 38 de la calle Mauricio Legendre, en Madrid. Actualmente cuenta con más de 10.600 colegiados.



Sobre Madrid Excelente

Madrid Excelente es el sello de calidad de la Comunidad de Madrid cuyo objetivo es impulsar la competitividad del tejido empresarial e institucional madrileño mediante la colaboración público-privada, el reconocimiento del mérito y la promoción de valores.

La Comunidad de Madrid ha concedido a lo largo de 2024 su certificado de calidad Madrid Excelente a 42 nuevas empresas, la cifra más alta en nueve años, con un incremento del 62% respecto a 2023, y un 147% más que en 2022 lo que demuestra el compromiso de las empresas madrileñas con la excelencia.