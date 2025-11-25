El Grupo ACS inaugura una nueva etapa y lanza su cuenta oficial de Instagram

El Grupo ACS ha anunciado el inicio de una nueva generación dentro de la compañía, marcada por una visión estratégica renovada y un compromiso firme con las tendencias globales que están transformando la industria. En el marco de esta nueva etapa, el grupo ha lanzado su cuenta oficial de Instagram, con el objetivo de acercarse aún más a la sociedad, compartir sus proyectos y mostrar el impacto de sus actividades en todo el mundo.

Durante una reciente reunión que reunió a líderes de todas las empresas del Grupo ACS, se abordaron los principales desafíos y oportunidades que definirán el futuro del sector. Entre los temas tratados destacaron centros de datos, inteligencia artificial, defensa, minerales críticos, energía nuclear, movilidad sostenible, transición energética y baterías, semiconductores, biofarma...

Estos ámbitos representan algunas de las áreas estratégicas en las que ACS está impulsando crecimiento, innovación y nuevas soluciones para afrontar los retos globales.

El lanzamiento de la cuenta de Instagram forma parte de la apuesta del grupo por reforzar su comunicación digital y mostrar de forma más abierta y accesible los proyectos, inversiones y avances tecnológicos que están definiendo su liderazgo internacional.

Esta nueva etapa está orientada a conectar mejor con las nuevas generaciones y a compartir el papel del Grupo ACS en la transformación del mundo.