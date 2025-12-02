ACS presenta un calendario digital para celebrar las fiestas

El Grupo ACS ha publicado en su web y en LinkedIn un calendario festivo digital que estará activo hasta el próximo 24 de diciembre. La iniciativa pretende acompañar la cuenta atrás hacia las fiestas con contenidos breves y creativos pensados para ser compartidos por toda la organización y su entorno.

Cada día se desbloqueará una pieza distinta: jingles, cuentos, fondos de pantalla, descargables, stickers, cómics y otras propuestas que buscan aportar un momento de desconexión y cercanía en pleno cierre de año. El proyecto se enmarca en la voluntad del grupo de reforzar el sentimiento de comunidad bajo el mensaje "one group, one team", una idea que, según explican desde la compañía, resume su intención de vivir estas fechas desde la unión y la participación.

El calendario ofrece un formato ligero, accesible y pensado para que cualquier miembro del grupo — esté donde esté — pueda sumarse a la iniciativa. Con ello, ACS apuesta por un modo distinto de celebrar el mes de diciembre, combinando creatividad, tradición y un espíritu compartido que trasciende la pantalla.