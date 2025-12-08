Paramount lanza una OPA de 108.000 millones de dólares por Warner y eclipsa el pacto con Netflix

Paramount Skydance ha decidido dar un paso audaz al presentar una oferta pública de adquisición (OPA) para quedarse con todas las acciones pendientes de Warner Bros. Discovery. Esta propuesta no solo eclipsa en 18.000 millones de dólares el pacto que se firmó con Netflix el viernes anterior, sino que además abarca por completo la empresa, incluyendo la división de Global Networks.

De esta manera, el paquete total de la oferta se eleva a un valor empresarial de 108.000 millones de dólares (92.700 millones de euros), comparado con los 82.700 millones de dólares (70.018 millones de euros) que se establece en el acuerdo con Netflix. La propuesta de Paramount incluye 30 dólares en efectivo por cada acción, superando los 27,75 dólares que planteaba Netflix. Desde Paramount, definen su iniciativa como "estratégica" y económicamente ventajosa para los inversores de Warner Bros. Discovery, argumentando que el acuerdo con Netflix "ofrece un valor inferior e incierto y expone a los accionistas a un prolongado proceso de autorización regulatoria".

Además, critican que la elección del consejo directivo de Warner Bros. Discovery por la oferta de Netflix en lugar de la suya se apoya en "una valoración prospectiva ilusoria de Global Networks que no se sustenta en los fundamentos empresariales y se ve lastrada por los altos niveles de apalancamiento financiero asignados a la entidad". David Ellison, quien ocupa el cargo de presidente y CEO de Paramount, ha declarado que los accionistas de Warner Bros. Discovery "merecen la oportunidad de considerar la oferta", recordando que esta oferta viene con las mismas cláusulas que el consejo de la compañía ya había desechado previamente.

Paramount enfatiza que su plan cubre la totalidad de Warner Bros. Discovery (WBD), "sin dejar a los accionistas de WBD con una participación minoritaria y altamente apalancada en Global Networks, como supone el acuerdo de Netflix".

OPA vigente hasta el 8 de enero de 2026

Esta OPA se mantendrá vigente hasta el 8 de enero de 2026, salvo que se extienda. En el lado financiero, Centerview Partners LLC y RedBird Advisors lideran como consultores clave de Paramount, con apoyo adicional de Bank of America Securities, Citi y M. Klein & Company. Por el ámbito legal, Cravath, Swaine & Moore LLP y Latham & Watkins LLP son los asesores de la firma. Después de que se diera a conocer esta OPA, las acciones de Paramount Skydance han registrado un alza del 5% en el mercado bursátil.

La compañía Paramount Skydance vio la luz en agosto pasado, bajo la dirección de David Ellison, hijo del legendario cofundador de Oracle, Larry Ellison. Justo la semana anterior, habían puesto en duda la "imparcialidad e idoneidad" del procedimiento de subasta competitiva de Warner Bros. Discovery, al percibir que la entidad operaba "en favor de un solo postor" —una alusión clara a Netflix— y enviaron una misiva al CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, para expresar su inquietud.

Netflix ha cerrado un entendimiento para absorber Warner Bros. Discovery, incorporando sus divisiones de estudios cinematográficos y televisivos, así como HBO Max y HBO, con un valor empresarial aproximado de 82.700 millones de dólares (70.918 millones de euros). Sin contabilizar la deuda, esto se traduce en un valor patrimonial de 72.000 millones de dólares (61.820 millones de euros).

La operación se prevé que culmine entre 12 y 18 meses, una vez completada la escisión ya anunciada de Discovery Global hacia una nueva entidad listada en bolsa, cuya terminación está programada para el tercer trimestre de 2026. Netflix pagará 27,75 dólares en una combinación de efectivo y acciones por cada título de Warner Bros. Discovery, lo que representa una prima del 13% respecto al precio de cierre del jueves pasado. Esto se desglosa en 23,25 dólares en efectivo más 4,50 dólares en acciones ordinarias de Netflix por cada acción común de Warner Bros. Discovery en circulación al momento del cierre.

La compra tiene el visto bueno de Netflix y de WB, pero no de Trump

La compra ha recibido el visto bueno unánime de los consejos directivos tanto de Netflix como de Warner Bros. Discovery. Más allá de la separación de Discovery Global, el cierre depende de las aprobaciones regulatorias necesarias, el aval de los accionistas de Warner Bros. Discovery y otras cláusulas estándar para este tipo de transacciones.

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que la adquisición de Warner Bros. Discovery por Netflix podría toparse con obstáculos antimonopolio debido a la gran porción de mercado que controlaría la unión de ambas firmas. Trump ha comentado que la operación "tiene que pasar por un proceso" y que ya se verá "qué pasa", aunque ha resaltado que es "una gran cuota de mercado" y que "podría ser un problema".

El escrutinio recaerá en el Departamento de Justicia de EE.UU., que podría declarar la maniobra ilegal si la cuota de mercado en streaming sobrepasa el 30%.