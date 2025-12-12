La terminal de Hafesa, DBA Bilbao Port logra un récord histórico al alcanzar los 100.000 m³ suministrados en octubre

DBA Bilbao Port, la terminal de Hafesa ubicada en el Puerto de Bilbao, consiguió en octubre un hito histórico para la compañía al superar por primera vez los 100.000 metros cúbicos suministrados en un solo mes. Todo ello se ha logrado sin ninguna incidencia operativa y con tiempos de carga excepcionalmente eficientes, consolidando a la instalación como una de las terminales energéticas más fiables del norte de España, según señaló la compañía.

Añadió que octubre ha sido también un mes decisivo en términos de actividad operativa. DBA Bilbao Port registró un nuevo récord de salidas en un solo día, alcanzando los 5.676.897 litros suministrados y superando ampliamente el máximo anterior del 26 de abril de 2024. La tendencia de crecimiento continúa, ya que el pasado 3 de noviembre la instalación volvió a batir su propio registro con 5.800.168 litros.

El tráfico de camiones también ha alcanzado cifras excepcionales. Durante octubre se atendieron aproximadamente 3.330 camiones que cargaron producto, a los que se sumaron 96 camiones que descargaron HVO, lo que supone cerca de 3.500 operaciones completadas en apenas un mes. Estas cifras demuestran la capacidad de la terminal para atender altos volúmenes con un flujo operativo ágil y seguro. Asimismo, durante el mes de octubre DBA Bilbao recibió 2 barcos con cerca de 50.000m3 de GOA y más de 4.500m3 de FAME en la terminal.

Una planificación precisa

Según Hafesa, el rendimiento logrado es fruto de "una planificación precisa, de la modernización de los sistemas de carga y de una operativa enfocada en reducir tiempos y optimizar recursos. La ausencia total de incidencias durante un mes de máxima demanda confirma la solidez de los procesos y la fiabilidad de la instalación".

Para Diego Guardamino, CEO de Hafesa, estos resultados "reflejan el compromiso de la compañía con la excelencia operativa y la capacidad de DBA Bilbao Port para gestionar volúmenes cada vez mayores con la máxima seguridad y eficiencia. Haber superado los 100.000 metros cúbicos sin incidencias no solo es un indicador de rendimiento, sino una muestra del trabajo coordinado y del esfuerzo constante de todo el equipo".

La actividad alcanzada en octubre consolida a DBA Bilbao Port como uno de los centros logísticos energéticos más relevantes del norte del país. Su capacidad para responder a un incremento sostenido de la demanda la sitúa como un pilar clave del suministro en la región, reforzando el papel de Hafesa en un mercado que exige calidad, rapidez y fiabilidad en todas las fases de la cadena logística.