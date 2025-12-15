Hochtief JV (ACS) gana un contrato de 450 millones para ampliar y renovar una de las principales autopistas en Alemania

HOCHTIEF ha sido adjudicataria del contrato por parte de la empresa federal Autobahn GmbH para ampliar la autopista A59 en Duisburgo a seis carriles a lo largo de aproximadamente dos kilómetros y renovar el enlace asociado de la autopista A40. El proyecto "Berliner Brückenzug", con un valor contractual de alrededor de 450 millones de euros, fue adjudicado a una empresa conjunta liderada por HOCHTIEF. Como líder técnico, HOCHTIEF ostenta una participación de alrededor de 145 millones de euros. Los trabajos, que se llevarán a cabo sin interrumpir el tráfico, comenzarán en enero de 2026 y está previsto que finalicen en otoño de 2029.

Juan Santamaría Cases, CEO de HOCHTIEF: "Estamos encantados de poder utilizar nuestra experiencia para ayudar a mejorar la infraestructura de transporte en la región del Ruhr con este importante proyecto". Desde 2020, la empresa está construyendo el nuevo puente del Rin de la A40 en Duisburg-Neuenkamp como parte de una empresa conjunta en las inmediaciones. Entre Colonia y Leverkusen, HOCHTIEF y sus socios están ampliando el puente del Rin de la A1 y la A1 en el enlace de Leverkusen a ocho carriles a lo largo de 2,5 kilómetros.

Los trabajos en el tramo de la autopista A59 incluyen cinco puentes con una longitud total de 1,8 kilómetros que cruzan el Ruhr, el canal Rin-Herne, la dársena del puerto de Duisburgo, una línea ferroviaria de Deutsche Bahn con múltiples vías y el parque urbano. El nuevo enlace de Duisburgo contará con una configuración de tráfico completamente nueva, compuesta por pasos elevados adicionales y conexiones entre las dos autopistas.

HOCHTIEF es un líder mundial en la ejecución de grandes proyectos de infraestructuras, con una larga presencia en el sector del transporte. Gracias a su experiencia principal en puentes, túneles e infraestructuras viarias y ferroviarias, así como a la escalabilidad de su modelo de negocio, HOCHTIEF está muy bien posicionada para beneficiarse de la aceleración prevista de la inversión tras la aprobación por el Bundestag alemán del fondo de infraestructuras de 500.000 millones de euros. En conjunto, durante los últimos tres años, la cartera de pedidos de la compañía en Alemania casi se ha duplicado hasta alcanzar los 5.200 millones de euros.