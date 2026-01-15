Cofares renueva por sexto año la certificación Top Employers España

Cofares ha recibido, por sexto año consecutivo, la distinción como Top Employers España 2026, un reconocimiento que distingue a las organizaciones con mejores prácticas en gestión de personas. El sello avala las políticas de la cooperativa en ámbitos como el entorno de trabajo, el desarrollo profesional, el liderazgo, la digitalización, el bienestar y la diversidad, y la consolida un año más como empleador de referencia en España.

Durante el último año, Cofares ha reforzado sus políticas de recursos humanos con una mayor incorporación de la digitalización y la inteligencia artificial en sus procesos internos, con el objetivo de mejorar la experiencia del empleado y ganar agilidad operativa. Asimismo, ha ampliado su oferta formativa con iniciativas como la Certificación Profesional en Logística Cofares y programas en colaboración con The Power Business School.

La cooperativa también ha mantenido su apuesta por la atracción y el desarrollo del talento joven, a través de iniciativas como el programa Grow Up, y por la diversidad y la inclusión, mediante acuerdos con entidades sociales como Fundación Integra, Cruz Roja e Inserta.

Eduardo Pastor, presidente de Cofares, ha valorado positivamente recibir de nuevo el reconocimiento. "En Cofares trabajamos para construir un entorno profesional sólido y preparado para los retos del futuro, en el que el bienestar y el desarrollo del talento forman parte natural de nuestra manera de hacer las cosas", ha remarcado.