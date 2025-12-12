El tensiómetro de brazo de Aposán, marca de Cofares, elegido 'Producto del Año 2026'

El tensiómetro de brazo DBP-6194 de Aposán, marca perteneciente a Cofares, ha sido elegido 'Producto del Año 2026' por los consumidores españoles. El galardón se ha otorgado en el marco de la 26ª edición de este certamen, que premia la innovación y valoración directa de los usuarios.

La distinción supone un reconocimiento al compromiso de Cofares y de Aposán a la hora de ofrecer a los farmacéuticos productos eficaces, de calidad y accesibles para los pacientes. Los consumidores han destacado la capacidad del dispositivo para medir tanto la presión arterial como la frecuencia cardiaca, así como otras funcionalidades que facilitan la monitorización regular en el hogar.

Este reconocimiento coincide con el próximo 40º aniversario de Aposán, que se celebrará en 2026. El presidente de Cofares, Eduardo Pastor, ha valorado el galardón señalando que "a lo largo de estas cuatro décadas, Aposán se ha consolidado como una marca de referencia, sinónimo de productos seguros, de alta calidad y accesibles a través de las farmacias".

Pastor ha añadido que la marca, que apuesta por la fabricación nacional, está presente en los botiquines de "varias generaciones de españoles". Aposán cuenta con una gama de productos que incluye material de botiquín, dispositivos médicos, ortopedia, cuidados de la mujer y protección frente a insectos.