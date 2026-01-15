Fetico gana las elecciones en el centro logístico de Amazon en Sabadell y suma apoyos en la multinacional

La Confederación Sindical Independiente Fetico ha logrado la victoria en las elecciones sindicales celebradas en el centro logístico BCN8 de Amazon en Sabadell (Barcelona). Se trata de una de las instalaciones estratégicas de la multinacional en España, operativa desde 2019 y con una plantilla superior a las 650 personas.

Fetico ha obtenido el respaldo mayoritario de la plantilla con 202 votos, lo que le otorga una representación de ocho delegados, uno más que la siguiente fuerza, Comisiones Obreras (CCOO), que ha logrado siete. Por su parte, las plataformas independientes han conseguido dos representantes.

Con este resultado, el sindicato afianza su posicionamiento dentro de la compañía. Esta victoria en Cataluña sitúa a Fetico como la tercera fuerza sindical en la división Amazon Road España, alcanzando ya un 11% de la representatividad total.

Para el secretario general de Fetico, Antonio Pérez, este resultado en el centro logístico de Amazon "es una evidencia clara del trabajo que hacemos por mejorar las condiciones de los trabajadores. Alejados de polémicas políticas o de propuestas inalcanzables, en Fetico somos capaces de conseguir y consolidar derechos y beneficios efectivos. Creemos en el diálogo y en la negociación, y esto lo refrendan los trabajadores con sus votos".

BCN8 de Amazon es uno de los siete centros logísticos que tiene la compañía en Cataluña, ocupa 28.000 metros cuadrados y destaca por su alto nivel de robotización. En 2023 Fetico ganó las elecciones y alcanzó el máximo de representatividad (ocho delegados) en el centro Amazon DQL2, ubicado en Valladolid, que concentra más de 250 trabajadores y se ha convertido en el principal punto de distribución de la multinacional en Castilla y León.

Actualmente, Amazon cuenta con 40 centros logísticos en España y emplea a más de 28.000 personas. En este contexto, Antonio Pérez destaca que "Fetico gana año tras año mayor peso en el sector logístico, aportando nuestro modelo de sindicalismo moderno: duro con los problemas, pero constructivo en el entorno laboral".