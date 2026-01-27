Amber Capital defiende la fusión de Indra con EM&E

La fusión entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para crear un campeón nacional de defensa capaz de competir en los grandes programas europeos de los próximos años es una de las grandes operaciones esperadas en el año 2026 en España. A la espera de conocer avances en el proceso, Amber Capital, cuarto mayor accionista de la firma con un 7,24% del capital, ha insistido en su apoyo a la operación.

Según explican fuentes financieras, desde el fondo creen que hay sinergias en la operación tanto desde el punto de vista geográfico -por la exposición de Indra al mercado europeo y la presencia internacional de EM&E en geografías como Latinoamérica y Oriente Medio- como por la complementariedad de sus activos, que permitirán crear un actor de primer nivel para competir con los gigantes de la defensa terrestre.

Asimismo, desde el fondo defienden que todas las partes deben estar alineadas para facilitar la creación de un grupo líder de estas características y creen que la llegada de Ángel Escribano a la presidencia de Indra ha creado un valor significativo para Indra, por lo que realizar la operación será beneficioso para todos los accionistas.

En este sentido, un año después de la llegada de Escribano a la presidencia de Indra la compañía se anota un ascenso de más del 220%. Con este ascenso lidera la revalorización bursátil entre las principales compañías del sector de defensa en Europa, en un contexto marcado por el refuerzo de su perfil industrial y estratégico.

Más allá del apoyo de Amber y de los inversores, los analistas confían en la compañía y en sus planes de crecimiento y su política de M&A. La última casa de análisis en emitir una valoración sobre Indra ha sido Goldman Sachs, que ha elevado su precio objetivo hasta los 75 euros por acción, desde los 60 euros previos.

En su último informe la entidad aprecia margen para una nueva revalorización "dada la continuidad de los factores de crecimiento, junto con los riesgos al alza y la opcionalidad derivada de fusiones y adquisiciones estratégicas que aumentan el valor".

En esta misma línea, los analistas de BNP Paribas señalan como puntos a favor de Indra "la aceleración de la conversión de la cartera de defensa en ingresos podría impulsar la rentabilidad" y "las adquisiciones y fusiones que generan beneficios".