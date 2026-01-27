Loreto Inversiones apunta a una mejora gradual del crecimiento global en 2026, liderado por India y China

La gestora Loreto Inversiones prevé que la economía mundial arranque en este 2026 debilitada por el efecto de los aranceles sobre los precios y el comercio, pero apunta a una aceleración del crecimiento a partir del segundo trimestre, impulsada por una mejora del ánimo empresarial, recortes de tipos en varios países emergentes y un mayor estímulo fiscal en economías avanzadas.

El escenario que dibuja la gestora incluye a India y China como las economías que aportarán la mayor parte de este crecimiento global, mientras que subrayan que Estados Unidos tendrá un papel más limitado. "En el mercado estadounidense, la inversión en inteligencia artificial será el principal motor, aunque todavía lejos de los niveles de inversión tecnológica de los años noventa", inciden desde la firma. En el continente europeo, los sectores vinculados a la demanda interna mostrarán mayor resistencia, mientras que los más expuestos al comercio exterior sufrirán por la incertidumbre arancelaria y "Alemania y el incremento del gasto en defensa contribuirán a sostener parte del crecimiento", afirman.

Loreto Inversiones prevé, en política monetaria, que la Reserva Federal pueda bajar tipos hacia el 3%-3,25%, aunque con tipos largos todavía elevados por la incertidumbre económica y geopolítica, mientras que, en Europa, la firma pronostica que el BCE mantendría una postura estable durante buena parte del año, con margen para nuevas bajadas si el crecimiento europeo decepciona.

La gestora ha compartido estas previsiones en su carta periódica a los mercados, donde también prevé que la bolsa estadounidense siga liderando la renta variable con retornos en torno al 10%, apoyados en un crecimiento de beneficios cercano al 13% y con el sector tecnológico aportando cerca de la mitad. "No obstante, las valoraciones son elevadas y cualquier decepción en resultados podría generar volatilidad", advierten. Mientras, para Europa, tras años de estancamiento, estima una recuperación de beneficios que permitiría retornos similares a los de Estados Unidos. Por el lado de la renta fija, la firma anticipa un ejercicio de rentabilidades modestas.