Turner (ACS) inicia las obras del hospital Baptist Health Sunrise en Florida

Turner Construction Company se sumó a Baptist Health y a líderes locales para celebrar la colocación de la primera piedra del Baptist Health Sunrise Hospital, una inversión de más de 500 millones de dólares — alrededor de 423 millones de euros — realizada por Baptist Health con el objetivo de ampliar el acceso a una atención sanitaria de alta calidad para los residentes del oeste del condado de Broward.
El nuevo hospital será un campus moderno y centrado en el paciente, diseñado para satisfacer las necesidades inmediatas de la comunidad y el crecimiento a largo plazo. Una vez finalizada, la instalación mejorará la infraestructura sanitaria de la región. Se espera que el hospital abra sus puertas a los pacientes en 2029.
Un campus sanitario preparado para el futuro
- Un servicio de urgencias con 30 camas, áreas de triaje y atención de urgencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- 100 camas para pacientes hospitalizados una vez que alcance su capacidad máxima, incluidas 10 camas de cuidados intensivos, con posibilidad de ampliación en el futuro
- Cuatro quirófanos para cirugía asistida por robot y margen para añadir quirófanos adicionales
- Un edificio de consultorios médicos de 25.000 pies cuadrados — unos 23.000 metros cuadrados — que albergará una amplia gama de servicios médicos
El campus también incluirá una planta de energía central, diseñada para mejorar la fiabilidad y la resiliencia operativa. La planta proporcionará una fuente de energía y sistemas mecánicos dedicados y eficientes para respaldar las operaciones críticas del hospital, lo que ayudará a proporcionar una atención ininterrumpida a los pacientes durante los cortes de energía o los fenómenos meteorológicos extremos. Esta infraestructura respalda el rendimiento a largo plazo del hospital, al tiempo que refuerza la continuidad de la atención a los pacientes y al personal.
Diseñado y construido teniendo en cuenta la adaptabilidad, el hospital integrará tecnologías médicas avanzadas y una infraestructura flexible para adaptarse a los modelos de atención en evolución y a la futura expansión a medida que aumente la demanda.