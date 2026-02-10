Telefónica vende su filial en Chile por 1.146 millones de euros

Telefónica ha anunciado la venta de su filial en Chile a un consorcio entre Millicom y NJJ Holding por un importe máximo de 1.365 millones de dólares (alrededor de 1.146 millones de euros). Este importe se divide en una cantidad fija de 1.215 millones de dólares (1.020 millones de euros) y otra variable de 150 millones de dólares (en torno a 126 millones de euros), esta última condicionada "a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno", según ha informado la operadora española a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, la compañía española sigue reduciendo su exposición en América Latina, habiendo vendido hace tan sólo unos días su filial en Colombia por 182 millones de euros. Sumándose así a la venta de sus filiales en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador.

En concreto, Millicom se quedará con el 49% de la actividad de Telefónica en Chile, mientras que NJJ (controlado por el magnate francés Xavier Niel, dueño de la teleco Iliad) controlará el 51% restante.

"NJJ y Millicom firman un acuerdo de accionistas según el cual Millicom tendrá una opción de compra para adquirir la participación de NJJ en la empresa adquirida (Telefónica Chile) después del quinto y sexto año tras el cierre (de la operación), a una valoración basada en los múltiplos de cotización vigentes en ese momento de Millicom menos un descuento del 10%, pagadera con acciones de Millicom", ha explicado Millicom en un comunicado.

"Si se ejerce, NJJ tendrá derecho a recibir efectivo o acciones de Millicom por su participación transferida. Si Millicom no ejerce su opción, NJJ tendrá una opción de compra para adquirir el 49% de la participación de Millicom en condiciones de precio similares", ha añadido.

Más cifras sobre la operación

En tanto, en el comunicado remitido a la CNMV se explica que el importe de la transacción incluye un abono en efectivo de 50 millones de dólares (42 millones de euros) pagadero al cierre de la operación y otro aplazado de 340 millones de dólares (286 millones de euros) que "será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile". En dicho comunicado también se explica que la deuda financiera neta de Telefónica Chile a 31 de diciembre de 2025 era de 479 millones de euros.

"La firma y cierre de la transacción han tenido lugar simultáneamente en el día de hoy. Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del Grupo Telefónica, y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica", ha concluido Telefónica en el comunicado remitido a la CNMV.

En este contexto, el consejero delegado de Millicom, Marcelo Benítez, ha resaltado que la asociación con NJJ les permite combinar sus fortalezas y preservar su disciplina financiera.

"Tomamos una opción en un mercado grande e importante a través de una estructura bien pensada que limita el riesgo inicial, aísla el apalancamiento y protege completamente a Millicom de cualquier recurso. Esto brinda a NJJ y Millicom control operativo desde el primer día y la capacidad de capturar el potencial de crecimiento a largo plazo a una valoración atractiva, sin comprometer nuestra solidez financiera", ha añadido el directivo.