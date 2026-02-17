Alantra apuesta por la revalorización de Indra hasta los 59,50 euros, lo que supone un potencial del 16%

Alantra Equities ha mejorado su recomendación sobre la compra de acciones de Indra y ha revisado al alza su precio objetivo hasta los 59,50 euros por acción, lo que supone un potencial de revalorización del 16% desde los precios actuales. En particular, destaca su "potencial al alza que da el 'momentum' de gasto en defensa y la esperada actualización estratégica".

La casa de análisis destaca en su último informe que los 10.000 millones en nuevos contratos logrados por Indra han "sellado la transformación" y que la ejecución será "la siguiente prueba". Así, subraya que la prioridad del grupo en esta nueva fase será la ejecución de la cartera de pedidos recientemente adjudicada, señalando una serie de retos que creen que Indra "puede cumplir".

Entre los principales retos, resalta la transferencia tecnológica en programas de vehículos terrestres y obuses autopropulsados, la aceleración del programa VCR 8×8 —que contempla la entrega de 348 unidades antes del plazo revisado de 2028—, la ampliación de la capacidad industrial mediante 350 millones en capex en tres años, y el objetivo de alcanzar 1.000 millones de euros en ingresos en el área de Espacio a finales de la década.

Alantra subraya la relevancia del próximo Capital Markets Day de Indra, que se espera que se celebre en el segundo trimestre del año. Esta será una cita clave en la que la compañía presentará su hoja de ruta para los próximos años. "Esperamos que la dirección reitere y detalle su ambición de alcanzar 10.000 millones de euros de ingresos en 2028, frente a nuestros 7.800 millones y los 8.000 millones del consenso", dijo la firma en un comunicado.

En relación con los Programas Especiales de Modernización (PEM) de Defensa, Alantra estima que Indra ejecutará su parte de los contratos "a lo largo de ocho años", dado que su duración excede la vigencia de la financiación asociada. Además, apunta que, siempre que el Gobierno mantenga el gasto en defensa por encima del 2,1% del PIB, deberían producirse nuevas adjudicaciones a partir de 2026.

Como principal contratista de defensa en España, Alantra prevé que Indra se beneficie de un flujo continuado de nuevos pedidos que impulse el crecimiento de los ingresos. En este contexto, eleva sus previsiones de Ebitda para 2026–2028 entre un 6% y un 10%, y el beneficio por acción entre un 10% y un 19%.

Estas nuevas estimaciones no reflejan aún la posibilidad de que haya nuevas adjudicaciones de contratos en los próximos años algo que en la casa de análisis consideran probable que se produzca. "Es probable que haya una nueva ronda de contratos este año, potencialmente comparable al ciclo actual, a medida que España cumple con los requerimientos de la OTAN", indicó Alantra.

Respecto al recurso presentado por Santa Bárbara Sistemas contra varias adjudicaciones en el marco del PEM, Alantra considera improbable que fructifique. "El Gobierno español puede invocar de manera creíble consideraciones de seguridad nacional para justificar la adjudicación de contratos a un campeón controlado a nivel doméstico como parte de su proyecto de construir capacidades industriales soberanas, en lugar de depender de empresas que no controla y que muy probablemente seguirán órdenes de un gobierno extranjero", añadió.

En cuanto a la posible adquisición de EM&E, la firma destaca que la adquisición "ampliaría la oferta de productos de Indra, aceleraría su integración vertical y añadiría escala industrial, fortaleciendo potencialmente la competitividad de Indra frente a otros pares europeos".

Asimismo, apunta que la evolución de la postura de SEPI, centrada en asegurar garantías de gobernanza y controlar el riesgo de dilución, junto con una valoración basada en las cuentas auditadas de 2025, contribuyen a reducir las preocupaciones entre los accionistas minoritarios y los posibles conflictos de interés.