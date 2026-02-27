Prosegur eleva su beneficio neto consolidado en 2025 hasta los 119 millones de euros (+52,8%)

Prosegur ha presentado hoy los resultados correspondientes al ejercicio 2025. El Grupo ha obtenido un beneficio neto consolidado de 119 millones de euros durante 2025, un 52,8% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

La compañía ha reportado unas ventas totales de 4.930 millones de euros, con un crecimiento orgánico del 10%, parcialmente neutralizado por el impacto de la divisa, resultando en un aumento de las ventas del 0,5%.

Por regiones, Europa ha obtenido en ventas un crecimiento en euros cercano al 5% con un total de 2.012 millones de euros. En Latinoamérica, las ventas descendieron un 5%, pero superaron los 2.310 millones de euros, mientras que en el resto del mundo el dato de crecimiento ha sido del 10,1%, registrando 607 millones de euros en ventas.

En términos de rentabilidad, la compañía ha experimentado en 2025 un aumento del Ebita del 8,9% (YoY), situándose en 357 millones de euros y con una mejora en su margen del 7,2%. Se alcanzan los 301 millones de euros de flujo de caja operativa, reduciéndose la deuda neta. La compañía ha propuesto un dividendo de 90 millones de euros, reflejando la fortaleza de la generación de caja y el compromiso con la remuneración sostenible de sus accionistas.

En el ámbito de otros asuntos no financieros, Prosegur culminó en 2025, en colaboración con Telefónica, la implantación de GenIA, su agente virtual para la gestión integral del puesto de trabajo (Smart Workplace All in One), en todos sus centros de Europa y Latinoamérica.

Asimismo, la compañía ha sido reconocida en destacados rankings internacionales. Entre ellos, figura el elaborado por la revista estadounidense Newsweek y el portal Statista, que la sitúa entre las "Empresas más Confiables del Mundo en 2025". Por otro lado, Prosegur ha sido reconocida por segundo año consecutivo por la prestigiosa revista estadounidense TIME en su ranking ‘World’s Best Companies 2025’, que la posiciona entre las 1.000 mejores compañías del mundo.

Líneas de negocio

Prosegur Security ha alcanzado en 2025 la cifra récord de 2.604 millones de euros de facturación, reportando un crecimiento en ventas del 4% (YoY) liderado por España y Estados Unidos, con un excelente crecimiento orgánico general del 12%. Este último mercado se consolida como el motor principal de crecimiento de la unidad de negocio.

El área ha continuado mejorando su rentabilidad con un incremento del 10,7% respecto a 2024, alcanzando los 90 millones de euros. La tendencia de mejora de márgenes ha sido impulsada por el crecimiento de la productividad comercial con mayor rentabilidad y eficiencias operativas.

La unidad de negocio consigue un récord histórico de generación de caja. Mejora el flujo de caja operativo en 70 millones de euros (YoY) estableciéndose como un fuerte generador de caja para el Grupo.

Prosegur Cash, la filial de logística de valores y gestión de efectivo, ha alcanzado unas ventas en 2025 de 1.987 millones de euros, con un crecimiento orgánico del 5,3% liderado por la región de APAC y la aceleración del crecimiento en Europa.

El Ebita de Prosegur Cash en el ejercicio ha alcanzado los 238 millones de euros. El margen Ebita se mantuvo estable en un 12% a pesar del impacto de la situación macroeconómica y por el efecto de la divisa en la región de Latam. Respecto a los Productos de Transformación, estos mantuvieron una tendencia de crecimiento con excelente progresión al alza, superando el 35% de las ventas del negocio.

La actividad de alarmas ha generado 199.000 altas nuevas a lo largo del año. En conjunto, Prosegur Alarms y Movistar Prosegur Alarmas (MPA) superan ya las 1.060.000 conexiones a cierre de 2025, lo que representa un incremento cercano al 10,7% con respecto a 2024.

En 2025 se ha registrado una mejora del margen de servicio del 10% en Prosegur Alarms y del 2% en MPA. Por otro lado, ambas compañías continúan incrementando su rentabilidad y alcanzan unos ingresos conjuntos de 234 millones de euros, con un crecimiento (YoY) del 9,7% y un crecimiento orgánico (sólo en Prosegur Alarms) del 29%.